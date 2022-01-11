الثلاثاء 11 يناير 2022
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حوادث

التحقيق مع سائق السيارة المتسببة فى حادث غرق معدية منشأة القناطر

غرق معدية منشأة القناطر
غرق معدية منشأة القناطر

بدأت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع سائق السيارة المتسببة فى حادث غرق معدية بمنطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، والعاملين المسؤولين عن المعبر، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وتوجيه اتهام للمتسبب للحادث، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الحادث.

وكان فريق من النيابة انتقل إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة، ومناظرة جثامين الضحايا، وصرحت بدفنهم، بعد توقيع الكشف الطبى عليهم، ويواصل رجال الإنقاذ فى الوقت الحالى جهودهم لانتشال جثث باقى الضحايا.

وكشفت التحقيقات الأولية أن السيارة كان يستقلها 24 فتاة وشابا، يعملون بمزرعة دواجن بطريق إسكندرية الصحراوي، حيث تنقلهم السيارة صباحًا من محل إقامتهم بقرية في المنوفية، وتعود مساء لإعادتهم للقرية مرة أخرى، وخلال عبور السيارة النقل المعدية للوصول للاتجاه الآخر بالمنوفية، سقطت السيارة بفرع رشيد.

وسادت حالة من الحزن بين سكان القرية التي ينتمي إليها الضحايا بمحافظة المنوفية، عقب وقوع الحادث، حيث انتقل عدد منهم إلى مكان الحادث للمساهمة في إنقاذ الضحايا، كما تواجد عدد كبير من قرية القطا المجاورة لمكان غرق السيارة، لتقديم المساعدة والمساهمة في عمليات الإنقاذ.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل الحادث، حيث تبين أن السيارة كان يستقلها 24 فتاة وشابا، يعملون بمزرعة دواجن بطريق إسكندرية الصحراوي، حيث تنقلهم السيارة صباحا من محل إقامتهم بقرية في المنوفية، وتعود مساء لإعادتهم للقرية مرة أخرى، وخلال عبور السيارة النقل المعدية للوصول للاتجاه الآخر بالمنوفية، سقطت السيارة بفرع رشيد.

محافظة المنوفية الإهمال والتقصير رجال المباحث منشأة القناطر شمال الجيزة توقيع الكشف الطبي

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