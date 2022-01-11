ضبط عاملين بحوزتهما كيلو «هيروين» في سوهاج.. والنيابة تُحقق

تباشر النيابة، اليوم الثلاثاء، التحقيقات في اتهام عاملين بحيازة كيلو من مخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطوة" و"توك توك".

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج" مفادها قيام عاملين أحدهما من قرية الصوامعة غرب والثانى بقرية بنى هلال مركز المراغة بمحافظة سوهاج، أثناء قيامهما بجلب كمية كبيرة من مخدر الهيروين تمهيدا لترويجها متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحري عنهما متلبسين بالحرز والحيازة.

وأسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة، من ضبط على المتحرى عنهما أثناء تواجدهما بدائرة المركز وبحوزتهما كيلو من مخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول ومبلغ مالي وسلاح أبيض “مطوة” ومركبة “توك توك”، وذلك عقب عمل كمين لهما بمدخل قرية بني هلال.

بمواجهة المتحرى عنهما بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترفا بحيازة المضبوطات، بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء، والتوك للتنقل والترويج للمخدر.

وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.