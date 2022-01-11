إعادة فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الحالة الجوية

قررت سلطات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إعادة فتح البوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، في تمام الساعة الثامنة والنصف، من صباح اليوم الثلاثاء، بعد الاستقرار النسبي للأحوال الجومائية، حيث عادت حركة الملاحة وتداول البضائع إلى طبيعتها.

وقد وجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، باستمرار متابعة الرصدات الجو مائية تحسبا لأية تقلبات جوية قد تستدعي إعادة غلق البوغاز، وذلك حفاظاً على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعاً لوقوع أية حوادث أو تأثيرات سلبية.

وكان أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، قد قال إن إغلاق البوغازين جاء حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها، أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وأكد المتحدث الرسمي لميناء الإسكندرية، على جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

كما وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر، وإتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.