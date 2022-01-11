محلل روسي: منتدى الشباب يوضح التقدم الكبير الذي حققته مصر في كافة المجالات

- أتمنى تعميم فكرة جمع الشباب في حدث مثل هذا في العالم بأسره وكل دولة تستضيف الرؤى والأفكار مثل ما تفعل مصر

قال سيرجي مارجلو، محلل سياسي ومدرس في الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة من روسيا، أن هذه أول مرة يزور فيها مصر وأنه قرأ عنها كثيرا وعن حضارتها و أيضا بصفته متخصص في الاقتصاد فهو يتابع عن كثب ما وصل إليه الاقتصاد المصري.

وأبدى المحلل السياسي الروسي دهشته من التقدم الذي أحرزته مصر في سنوات قليلة في هذا الشأن، وأضاف في تصريحاته لـ "الدستور" أنه تقدم الى منتدى شباب العالم عن طريق صديقه الروسي الذي شارك في المنتدى عام 2019، وعندما كان يحكي له عن الجلسات و الاستفادة في المنتدى كان سيعتقد أنها مبالغة لولا أنه رأى بنفسه الحدث الضخم والافتتاح الرائع فضلا عن وجود متحدثين بارزين في كافة المجالات.

- جلسة الاقتصاد ما بعد جائحة كورونا مفيدة وكل شخص ناقش الحلول التي فكر فيها

وتابع "مارجلو"، "جلسة الاقتصاد ما بعد جائحة كورونا وورش العمل عن هذا الشأن مفيدة حيث أن كل شخص ناقش الحلول التي فكر فيها "، وواصل "تنوع الجنسيات هنا مبهر تحدثت مع دبلوماسيين مصريين والذين لديهم أعمال في روسيا وتبادلنا حساباتنا على السوشيال ميديا للتواصل، وتمنى أن يتم تعميم فكرة جمع الشباب في حدث مثل هذا في العالم بأسره وكل دولة تستضيف الرؤى والأفكار مثل ما تفعل مصر.

وانطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، ويعقد حتى 10 إلى 13 يناير 2022.

ويٌعد منتدى شباب العالم منصة دولية لجميع الشباب المؤثرين داخل مجتمعاتهم والمؤمنين بقدرتهم على التغيير للأفضل، وقد أعلنت إدارة المنتدى عن بدء وصول الوفود المشاركة في المنتدى الجمعة 7 يناير الجاري إلى مدينة السلام شرم الشيخ، حيث يمثل الشباب المشاركين الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم، وكانت إدارة المنتدى قد تلقت أكثر من 500 ألف طلب تسجيل من شباب العالم للحضور والمشاركة في المنتدى من مختلف القارات بالترتيب الآتي إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية.

وأعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن مجموعة من المعايير لاختيار الشخصيات المؤثرة والشباب الواعد من جميع أنحاء العالم، والتي تتضمن اختيار القيادات الشابة ممن يتمتعون بالخبرات الشخصية والمهنية والتعليمية التي تتعلق بالموضوعات التي يناقشها المنتدى، وكذلك الشباب من أصحاب الطموح والشغف الحقيقي لحل المشكلات العالمية وابتكار المبادرات لغد أفضل.

كما تقدم إدارة منتدى شباب العالم مجموعة متنوعة من الخيارات التي تسمح للشباب بالمشاركة في الفعاليات كعضو فريق، أو مشارك بنموذج المحاكاة، أو مشارك بورشة عمل، وغيرها الكثير اعتمادًا على موضوع الحدث. وتخصص إدارة المنتدى فريق لفحص طلبات المشاركة، ويشمل ذلك مراجعة بعض المستندات مثل السيرة الذاتية، أو أسباب الرغبة في الحضور، أو الفيديوهات والأوراق البحثية التي يقدمها الراغبون في القيام بدور المتحدثين.