في رقم قياسي عالمى.. أمريكا تسجل 1.13 مليون إصابة جديدة بكورونا

أظهر إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة سجلت ما لا يقل عن 1.13 مليون إصابة بفيروس كورونا ، في أعلى رقم يومي تسجله أي دولة في العالم بينما تواصل السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا انتشارها دون هوادة.



وكان الرقم القياسي السابق 1.03 مليون حالة في الثالث من يناير ويُسجل عدد كبير من الحالات كل اثنين لأن العديد من

الولايات لا تعلن عن الإصابات في عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفع متوسط سبعة أيام لعدد الإصابات إلى ثلاثة أمثال في أسبوعين ليتجاوز 700 ألف إصابة جديدة يوميا ولم تبلغ جميع الولايات عن الإصابات لذلك من المرجح أن يكون الرقم النهائي أعلى حتى من ذلك.



وجاء الرقم القياسي للإصابات الجديدة في اليوم نفسه الذي ارتفع فيه عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات لأعلى مستوى له على الإطلاق، إذ زاد إلى المثلين في ثلاثة أسابيع وفق إحصاء رويترز.



ويوجد 135500 مريض بكوفيد-19 في المستشفيات، فيما يتجاوز الرقم القياسي البالغ 132051 والمسجل في يناير من العام الماضي أما الوفيات جراء كوفيد-19 فبلغ متوسطها 1700 يوميا، ارتفاعا من نحو 1400 في الأيام القليلة الماضية لكنه في نطاق مستويات مسجلة في وقت سابق من الشتاء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.