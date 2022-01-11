الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

موسكو: المظليون من قوات حفظ السلام الروسية يحرسون مطار ألما آتا فى كازاخستان

قوات حفظ السلام الروسية
قوات حفظ السلام الروسية

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن المنشآت التي تقع تحت حراسة قوات حفظ السلام الروسية في آلما آتا وغيرها من مدن كازاخستان بعد انتشارها في هذا البلد بطلب من قيادتها.

 

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن أفراد وحدة المظليين من قوام قوات حفظ السلام باشروا، منذ بدء نقلهم إلى مطار ألما آتا، بحراسة وتأمين هذا المطار الدولي. 

 

وأشار البيان إلى أن العسكريين الروس يسيرون دوريات داخل المطار وفي محيطه على متن ناقلات مدرعة، إضافة إلى قيامهم بمراقبة المنطقة بواسطة طائرات مسيرة.

 

وتابع البيان أن أفراد قوات حفظ السلام الروسية، بالتعاون مع زملائهم من أرمينيا وبيلاروس وقرغيزستان وطاجيكستان، يؤدون مهامهم الخاصة بحراسة محطات توليد الكهرباء والمخابز ومقرات التلفزيون ومرافق المياه.

 

وخلال قمة طارئة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي (التي تضم روسيا، وكازاخستان، وأرمينيا، وبيلاروس، وقرغيزستان وطاجيكستان) نظمت عبر الفيديو كشف رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف أن أكثر من ألفي عسكري من قوات الدول الأعضاء في المنظمة و250 آلية عسكرية يشاركون في عملية حفظ السلام في كازاخستان بعد أعمال العنف التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة.

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