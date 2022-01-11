الثلاثاء 11 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

بريطانيا تحث الحوامل للحصول على لقاح كورونا فورا

تلقيح الحوامل
تلقيح الحوامل

 دعت الحكومة البريطانية النساء الحوامل إلى عدم الانتظار للحصول على جرعات اللقاح الأولى أو الثانية أو التعزيزية، مشيرة إلى أن جميع النساء الحوامل تقريبًا اللواتي تم إدخالهن إلى المستشفى بسبب أعراض كوفيد لم يتم تلقيحهن.


وقالت الحكومة - بحسب صحيفة "ذا جارديان" البريطانية - إن لقاحات كوفيد-19 آمنة للنساء الحوامل وليس لها أي تأثير على الخصوبة.


واستشهدت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بإحصاءات أظهرت أن 96.3 ٪ من النساء الحوامل اللائي تم إدخالهن إلى المستشفى مصابات بأعراض كورونا بين مايو وأكتوبر لم يتم تلقيحهن، وأن ثلثهن بحاجة إلى دعم تنفسي.


وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إن حوالي 20٪ من النساء اللواتي يدخلن المستشفى مصابات بالفيروس بحاجة إلى الولادة المبكرة لمساعدتهن على التعافي، و 20٪ من أطفالهن بحاجة إلى رعاية في وحدة حديثي الولادة.


وقالت الوزارة إنه منذ أبريل 2021، تلقت حوالي 84 ألف امرأة حامل جرعة واحدة، وتلقّت أكثر من 80 ألفًا جرعتين من لقاح كوفيد -19.


وأضافت الدكتورة جين جاردين، من الكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء، وهي حامل في شهرها السابع ولديها حقنة معززة لكوفيد-19: "بصفتي طبيبة وأم حامل، يمكننا الآن أن نكون واثقين جدًا من أن تطعيم كوفيد-19 يوفر أفضل حماية ممكنة لك ولجنينك من هذا الفيروس".

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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