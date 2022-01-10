«مليون برميل يوميًا».. عودة العمل في حقل«الشرارة» يرفع إنتاج النفط الليبي

ارتفع الانتاج الليبي من النفط إلى مليون برميل يوميًا بعد استئناف الإنتاج في أكبر حقول النفط الليبية “الشرارة” بعد توقفه لمدة ثلاثة أسابيع بسبب عمليات التخريب التي قامت بها مجموعات مسلحة.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة “بلومبرج”، عن مصادر مطلعة أكدت أنه تم التوصل إلى اتفاق مع المجموعات المعروفة باسم “حرس المنشآت النفطية المعنية” بتوفير الحماية للمنشآت النفطية الليبية مما أدى إلى استئناف الإنتاج في حقل الشرارة أكبر حقول النفط الليبية الذي توقف عن العمل منذ ديسمبر الماضي.

وتوقف الإنتاج في 4 حقول مما أدى في وقت سابق إلى انخفاض إنتاج ليبيا من النفط بنحو 350 ألف برميل يوميًا.

ومن المقرر أن يسمح الاتفاق مع حرس المنشآت النفطية باستئناف الإنتاج في حقول الحمادة الحمراء والوفاء والفيل، والتي توقف إنتاجها خلال الفترة نفسها.

و في سياق متصل، وجه عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الاثنين، بالفتح الفوري لحقول "الشرارة والفيل والوفاء والحمادة".

و جاء ذلك خلال استماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لمطالب حرس المنشآت النفطية فرع الجنوب الغربي، ووجه بالفتح الفوري لحقول "الشرارة والفيل والوفاء والحمادة"، كما شكل لجنة لمتابعة الصعوبات التي تواجه العاملين في الفرع لتأدية مهامهم .

‎الدبيبة يجتمع بمديري صناديق إعادة الإعمار

كما ‎اجتمع رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة اليوم الإثنين، بمدراء صناديق إعمار كل من بنغازي، درنة، سرت، وجنوب طرابلس ، بحضور رئيس ديوان المحاسبة السيد خالد شكشك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه عادل جمعة، والناطق باسم مجلس الوزراء محمد حموده.

و أكد رئيس الحكومة خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء على الدور الرئيسي للصناديق؛ للمساهمة في عودة الحياة والسكان إلى هذه المناطق المدمرة جراء الحروب المتعاقبة.