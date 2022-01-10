المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تنصح بتجنب السفر إلى كندا

نصحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين، بعدم السفر إلى كندا بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19.

ورفعت المراكز كندا لقائمة توصيات السفر من "المستوى الرابع: مرتفع جدا"، مطالبة الأمريكيين بتجنب السفر إلى الجارة الشمالية.

ويدرج المركز حاليا نحو 80 وجهة حول العالم في قائمة المستوى الرابع، وكانت قد رفعت اليوم جزر كوراساو إلى المستوى الرابع.

وكشف بيان عن أن كندا سجلت 25 ألفا و857 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و60 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و532 ألفا و885 إصابة، والوفيات إلى 30 ألفا و812 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، أنه تم إعطاء 71 مليونا و234 ألفا و374 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وفي الوقت نفسه، يتوقع خبراء الصحة العامة أن تستمر أعداد الحالات في الارتفاع، نظرًا لقابلية الانتقال العالية للمتحور الجديد، وجدد ذلك مخاوفهم بشأن قدرة المستشفيات والعاملين في مجال الرعاية الصحية في البلاد على التعامل مع موجة أخرى من الوباء.

وطلبت عدة مقاطعات من الناس إجراء الفحوصات فقط إذا ظهرت عليهم الأعراض، حيث وصلت المستشفيات والمراكز إلى حدود الضغط في الاختبار.

وقال محللو الرعاية الصحية: "إن هذا يعني أنه من المحتمل وجود حالات أكثر بكثير مما تم الإبلاغ عنه".

وعلى جانب آخر، كشف استطلاع للرأي عن أن غالبية الكنديين لن يغادروا البلاد خلال فترة العطلة، وفي استطلاع نشره موقع "ريد فلاج ديلس"، قال 79% إنهم لا يخططون للسفر بالطائرة خلال موسم العطلات لعام 2021، فيما قال ما يقرب من 22% إنهم سيسافرون.