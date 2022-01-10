ورشة حكى من الأدب الشعبى بـ«ثقافة الطفل».. وعروض لذوي الهمم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال ثقافة الطفل بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، عدد من الورش الفنية والثقافية بمدرسة أحمد بن طولون، حيث نفذت ورشة حكى من الأدب الشعبى للكاتب مجدى إسحاق عن طرائف قصص العرب بعنوان "الملك والعربى لمدينة الأحزان" وتدور أحداثها حول ما فعلته الساحرتنان لملك وأبنته، عاقبتهما واصابتهم بالإعياء من سوء تعاملهم لهم من بعد ما تحولهم لحيوانات واخفاء الكنز عنه، ولكن استطاع الشاب العربي علاج الملك وأبنته، وإيجاد الكنز، وفى احتفال مهيب تزوج الشاب من إبنة الملك.

أقام قصر ثقافة 25 يناير يوم ترفيهي لأطفال، بمدرسة أحمد بن طولون الإبتدائية، تضمن ورشة ثقافية بعنوان "حزر فزر" لتنمية مهارات التلاميذ الثقافية وتدريبهم على العديد من اختبارات الذكاء نفذتها ريهام نبيل، بالخرز الملون، إلى جانب ورشة أشغال يدوية لعمل فراشات بورق الكانسون نفذتها فاطمة شعبان، بالإضافة لورشة تشكيل بالورق الكانسون الملون لعمل سمكة نفذتها وفاء أبو الفضل.

فى الوقت ذاته، قدمت الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم؛ بالتعاون مع الإدارة العامة للتمكين الثقافى عروضا أسبوعيا لنادى سينما ذوى الهمم يجوب مختلف دور الرعاية ومراكز ذوى الاحتياجات الخاصة لتقديم عرض سينمائي يهدف للتعليم وتثقيف الأطفال.

أقيم اليوم عرض فيلم الرسوم المتحركة "planes" بالجمعية المصرية للأوتيزم بالمعادى،الفيلم إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية عام 2013، وينتمى لأفلام الرسوم المتحركة «الفانتازيا» والذي تدور أحداثه حول سباق طائرات مختلفة وتسعى طائرة للتدريب المستمر من أجل الاشتراك في السباق و الفوز فيه بمساعدة صديقه وتشجيع أخرين، ليسلط الضوء على أهمية العزيمة والإرادة والتدريب المستمر للنجاح وتحقيق الأهداف، لحث الأطفال على اهمية الإيمان بالحلم والسعى المستمر من أجل تحقيقه.

الجدير بالذكر أن نادى سينما ذوي الهمم من المزمع تنفيذه أسبوعيا خلال شهر يناير الجاري فى دور الرعاية المختلفة.