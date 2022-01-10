تجديد حبس ديلر متهم بحيازة 50 ألف قرص منشط جنسى فى الساحل

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل، اليوم الاثنين، تجديد حبس شخص 15 يومًا علي ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالأقراص المخدرة وحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة المنشطة بغرض طرحها على عملائه من المدمنين.

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته 880 قرصا مخدرا- 50,000 قرص منشط - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة والمنشطة بقصد الاتجار، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى مـن متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.