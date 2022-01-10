الأمريكية آمون ستار تطلق أول كليب غنائي مصور داخل قصر شامبليون (صور)

أطلقت المطربة الأمريكية "آمون ستار"، أجدد أغنياتها المصورة "I tried to tell you" بشكل فيديو كليب تم تصويره داخل قصر شامبليون.

وتخوض آمون مغامرة فنية غير مألوفة خلال الكليب الجديد حيث يعد أول كليب غنائي يتم تصويره بالكامل داخل قصر شامبليون التاريخي في وسط البلد، والمعروف بكونه أحد أهم المعالم التاريخية في منطقة وسط البلد بالقاهرة وذيعت عنه حكايات عديدة عرف بها بأنه "قصر الأشباح".

وتأتي الأغنية المصورة الجديدة كثاني بشائر مشروع ألبوم آمون الجديد الذي يعد بمثابة انطلاقة فنية جديدة في رحلتها الغنائية نحو العالمية من مصر، ويحمل اسمها الفني "آمون ستار"، المستوحى من الآلهة الفرعونية القديمة، وهو مسمى إله الشمس و الريح والخصوبة عند المصريين القدماء، ويضم في جعبته عشرة أغنيات مختلفة، باللغة الإنجليزية و تنوي طرح أغنياته فرادى على طريقة الفيديو كليب.

وتستكمل آمون ستار بالكليب الجديد إثارتها للجدل بكل أغنية تصدرها بعد أصداء النجاح الجماهيري وردود الفعل المتباينة التي صاحبت إطلاق أول كليبات الألبوم "It Was Just A Kiss"، الذي اعتبر أول كليب مصري يتم تصويره داخل الأهرامات وتحديدا في قلب مقبرة خوفو الأثرية، وهذه المرة قررت نقل المغامرة إلى قصر شامبليون، بحيث يكون كل كليب يتم تصويره داخل مكان أثري مميز لأول مرة.

آمون ستار، مطربة وملحنة وكاتبة أمريكية الأصل استقرت في مصر منذ 5 سنوات، ودشنت من القاهرة رحلتها الغنائية نحو العالمية بحصولها على عدة جوائز موسيقية عالمية من بينها "Hollywood Music In Media Awards" عن أغنيتها "We Are All Inflected".

بجانب حصولها على جائزة Global Music Awards المشابهة لجوائز الجرامي عن البومها السابق Origin، شاركت خلاله بثلاث أغنيات صوفية مع المنشد محمود التهامي.