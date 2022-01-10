«البنتاجون» يعلن عن زيارة وفد عسكرى أمريكى لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الإثنين، عن زيارة وفد عسكري أمريكي لأوكرانيا مؤخرا ودرس سبل تفعيل قدراتها الدفاعية الصاروخية.

وأكدت الوزارة، في بيان، أنها لن تسمح بأي غزو من قبل روسيا للأراضي الأوكرانية، وذلك حسبما أفادت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

يأتي ذلك في وقت أفادت فيه وسائل إعلام غربية، بانتهاء جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأمريكية في جنيف في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين تركزت على قضية الضمانات الأمنية.

وأكد سكرتير البعثة الأمريكية لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، في بيان صحفي، أن "المفاوضات انتهت قبل نحو 10 دقائق".

واستمر الاجتماع لأكثر من 7 ساعات ونصف خلف الأبواب المغلقة دون انقطاع إلا لتناول الطعام.

وأعلن الكرملين، اليوم الإثنين، أنه لا توجد خطط لإجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في أعقاب المحادثات الروسية الأمريكية الجارية في جنيف.

من جهته؛ قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، إنهم أوضحوا خلال اللقاء المشترك مع الجانب الأمريكي في جنيف، قلقهم من عملية توسعة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، خلال المحادثات مع الجانب الأمريكي.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "لدينا ثقة بأن الجانب الأمريكي استعد بشكل جدي للتعامل مع المبادرة الروسية".

وشدد نائب وزير الخارجية الروسي خلال المؤتمر الصحفي على أن التدريبات الروسية تجري داخل أراضيها حصرا وليس هناك مبرر للقلق بشأن الوضع على الحدود مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي اشتكى من تواجد القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا.

وأوضح سيرغي ريابكوف أن الوفد الروسي أكد للجانب الأمريكي خلال اللقاء أن روسيا لا تخطط لمهاجمة أوكرانيا.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "أوضحنا قلقنا من عملية توسعة حلف شمال الأطلسي خلال المحادثات مع الجانب الأمريكي".