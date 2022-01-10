«العربية للمسرح» تعلن أسماء الفائزين في مسابقات الدورة الـ14 لعام 2021

أعلنت الهيئة العربية للمسرح عن أسماء الفائزين فى المسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي في نسختها الـ14 لعام 2021 برئاسة لجنة تحكيم، تضمنت كل من الدكتور أسامة أبو طالب من مصر، والدكتور محمد بو كراس من الجزائر، ودكتور هشام زين الدين من لبنان، وجاءت كالتالي: «فوز الباحث على العلاوي من المغرب عن بحثه "تأملات نقدية فى الجغرافية العربية المسرحية نحو تفكيك الزوج الإبستيمي"، بالمركز الثاني الباحث الحسين الرحاوى من المغرب عن بحثه "ترسيم جديد لكمياء المسرح العربي بعد تقويض أطروحة التمركز الغربي تخييل الفضاء الركحى فى ضوء إبدالات الما بعد"، فى المركز الثالث فاز الباحث عمرو أحمد محمد العزالى من مصر عن بحثه "قراءة سيمائية فى تجليات المكان فى مسرح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي".

وفى مسابقة تأليف النص الموجه للأطفال، أعلنت لجنة التحكيم المكونة من جليل خزعل من العراق، راضي شحادة من فلسطين، هيا صالح من الأردن عن فوز نص "المسرحية" بالمركز الأول للكاتب ياس جياد زويد الفهدواي من العراق، وفاز نص "جبل البلسم" بالمركز الثاني للكاتب أحمد عبد الرحمن قشقارة من سوريا، وبالمركز الثالث فاز نص "رحلة فى مجرة الخيال" للكاتب خالد سيد حسونة عبد المجيد من مصر.

أما الفائزون فى مسابقة تأليف النص الموجه للكبار، أعلنت لجنة التحكيم كل من بوسلهام الضعيف من المغرب، عبد الرازق بوكبة من الجزائر، هشام كفارنة من سوريا عن فوز نص "عائلة افتراضية" للكاتب محمود خليل حسن السيد من مصر، ونص"عزاء فاخر" للكاتب على صلاح عبد المحسن العبادي من العراق، ونص "قيد الانتظار" للكاتب غسان على عثمان نداف من فلسطين.

الهيئة العربية للمسرح هيئة غير حكومية غير ربحية تعنى بشؤون المسرح العربي، أنشئت بتاريخ 17 شوال 1428 الموافق 28 أكتوبر 2007 بمبادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة – حاكم الشارقة، مقرّها الدائم، ومقر أمانتها العامة بمدينة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة.

وترتبط بصلة وثيقة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ورئيسها الأعلى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة.