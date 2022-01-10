الإثنين 10 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«العربية للمسرح» تعلن أسماء الفائزين في مسابقات الدورة الـ14 لعام 2021

الهيئة العربية للمسرح
الهيئة العربية للمسرح

أعلنت الهيئة العربية للمسرح عن أسماء الفائزين فى المسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي  في نسختها الـ14 لعام 2021 برئاسة لجنة تحكيم، تضمنت كل من الدكتور أسامة أبو طالب من مصر، والدكتور محمد بو كراس من الجزائر، ودكتور هشام زين الدين من لبنان، وجاءت كالتالي: «فوز الباحث على العلاوي من المغرب عن بحثه "تأملات نقدية فى الجغرافية العربية المسرحية نحو تفكيك الزوج الإبستيمي"، بالمركز الثاني الباحث الحسين الرحاوى من المغرب عن بحثه "ترسيم جديد لكمياء المسرح العربي بعد تقويض أطروحة التمركز الغربي تخييل الفضاء الركحى فى ضوء إبدالات الما بعد"، فى المركز الثالث فاز الباحث عمرو أحمد محمد العزالى من مصر عن بحثه "قراءة سيمائية فى تجليات المكان فى مسرح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي".

وفى مسابقة تأليف النص الموجه للأطفال، أعلنت لجنة التحكيم المكونة من جليل خزعل من العراق، راضي شحادة من فلسطين، هيا صالح من الأردن عن فوز نص "المسرحية" بالمركز الأول للكاتب ياس جياد زويد الفهدواي من العراق، وفاز نص "جبل البلسم" بالمركز الثاني للكاتب أحمد عبد الرحمن قشقارة من سوريا، وبالمركز الثالث فاز نص "رحلة فى مجرة الخيال" للكاتب خالد سيد حسونة عبد المجيد من مصر.

أما الفائزون فى مسابقة تأليف النص الموجه للكبار، أعلنت لجنة التحكيم كل من بوسلهام الضعيف من المغرب، عبد الرازق بوكبة من الجزائر، هشام كفارنة من سوريا عن فوز نص "عائلة افتراضية" للكاتب محمود خليل حسن السيد من مصر، ونص"عزاء فاخر" للكاتب على صلاح عبد المحسن العبادي من العراق، ونص "قيد الانتظار" للكاتب غسان على عثمان نداف من فلسطين.

الهيئة العربية للمسرح هيئة غير حكومية غير ربحية تعنى بشؤون المسرح العربي، أنشئت بتاريخ 17 شوال 1428 الموافق 28 أكتوبر 2007 بمبادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة – حاكم الشارقة، مقرّها الدائم، ومقر أمانتها العامة بمدينة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة.

وترتبط بصلة وثيقة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ورئيسها الأعلى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة.

الهيئة العربية للمسرح الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي المسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي مسابقة تأليف النص الموجه للأطفال مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للكبار

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل الإبراشي.. وداعًا يا صديق المصريين

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف دليل براءة «الإبراشى» من القبض على محمود شعبان (فيديو)

«صقيع وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث سقوط سيارة فى النيل

إحالة المتهم بسرقة سيارة لمساومة مالكها على مبلغ مالى بالشروق

الفنانة إيناس عز الدين تستغيث بـ«الخارجية»: مش عارفة أرجع مصر

مجلس السيادة السودانى يرحب بمبادرة الأمم المتحدة للحوار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

شيوعيين

محمود خليل

ملك «عربيد» وشعب ينافق «السماء»

سعيد المصرى

مخاطر تجريم الانتحار

القس. رفعت فكرى

بهجة العيد فى بورسعيد!!

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

صور

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون «حي الشيخ جراح» بقيادة عضو كنيست متطرف

محكمة إسرائيلية تنظر فى نزاع قانونى بين نتنياهو وألمرت

4 ملايين إسرائيلى قد يصابون بكورونا فى الموجة الراهنة