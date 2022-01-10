



في نهايات الحرب العالمية التانية، الشيوعية تمكنت من يوغوسلافيا، يعني بـ نقول شيوعية حسب المتعارف، لـ إن الموضوع دا عليه خلاف، وأطياف اليسار المختلفة بـ تنفي صفة الشيوعية عن بعضها، لـ إنها مختلفة تماما على مستوى التنظير، وعلى مستوى التطبيق، صعب تقول إن كل الدول اللي قالت عن نفسها شيوعية، بـ تنتمي لـ نفس الحاجة، لكن أكيد إحنا بـ نتكلم في الكورة، فـ دا مش موضوعنا.

الشيوعيين دول اللي سيطروا على يوغوسلافيا بـ قيادة جوزيف بروز تيتو، كان طبيعي يبقى لهم ما يمثلهم في مختلف المجالات، وفي فبراير 1945 كان فيه هناك اتحاد لـ مناهضة الفاشية، الاتحاد دا أسس حاجة اسمها "الجماعة الثقافية المادية الشبابية"، معلش، هي الأسماء الشيوعية كدا طويلة وآخرها "ـــــــــيَّة"، والجماعات دي مش تنظيمات كدا صورية ولا ليها نشاط في الكلام، لأ، كانت فاعلة وحاكمة ومتحكمة.

الجماعة دي هـ تسيطر على كل أنشطة كتير ومنها الأندية الاجتماعية، فـ راحوا حلوا أشهر ناديين هناك، اللي هم زي الأهلي والزمالك كدا، وأسماؤهم صعبة، فـ أستسمحك تفوتها لي، وعلى أنقاض الناديين دول، تأسس نادي جديد يعبر عن العهد الجديد. هـ يسموا النادي دا إيه؟ مش محتاجة فكاكة يعني، رد ستار (النجم الأحمر) حضرتك عارف إنه علم الشيوعية أحمر، واللون الأحمر رمز لـ اليسار والاشتراكية في كل مكان.

عقبال ما جينا لـ الخمسينات، كانت أندية شرق أوروبا بقت قوة كبيرة في أوروبا، مش بس أندية، أندية ومتتخبات كمان، يعني شفنا مثلا المجر، ويوغسلافيا كانت حاجة هايلة، وكمان تشيكوسلوفاكيا، وبقية الشلة اللي دلوقتي ما لهاش وجود كبير، دا حتى الاتحاد السوفيتي وقتها كان منتخب كبير، ويتعمل له ألف حساب، والموضوع دا استمر شويتين لـ حد ما انهار الاتحاد السوفيتي، والباقي تفكك، وسبحان من له الدوام.

كان طبيعي إنه رد ستار بلجراد دا يبقى نادي من أندية الصف الأول في أوروبا، وفي بطولة كأس أوروبا لـ الأندية (دوري الأبطال) كان يذهب بعيدا، ووصل في الخمسينات إنه لعب سيمي فاينال، وبقت له شهرة عالمية.

طب إحنا مالنا ومال الكلام دا؟

ما حضرتك عارف إنه في نهايات الخمسينات، كانت علاقتنا بـ الكتلة الشرقية أكتر من قوية، يوغسلافيا بـ الذات كانت على وفاق مع مصر، تيتو وعبد الناصر كانوا أصدقاء، وبـ يتعاونوا في أمور كتير، ويتبادلوا معلومات، والعلاقات طالت كل المستويات، فـ كان طبيعي إنها تمتد لت الكورة، وإنه رد ستار دا ييجي يلعب في مصر.

هـ يلعب قصاد مين؟ مش محتاجة كلام يعني، الأهلي، بطل الدوري المصري في كل النسخ التسعة اللي اتلعبت منه، محدش تاني كان كسب الدوري غير الأهلي، وموسم 1958-1959 دا كان أقوى نسخة لـ الأهلي في التسعة، وفيه لاعيبة شباب ولاعيبة خبرة، وهو اللي يقابل رد ستار دا.

فعلا حصلت المباراة 1959، وناس كتير بـ يعتبروها أول مواجهة بين الأهلي والأندية الأجنبية، فـ تمام! المهم إنه الأهلي كسب الوحش اليوغسلافي دا تلاتة صفر، صالح سليم سجل هدف، والهدفين التانيين سجلهم الشاب وقتها محمد عبد اللطيف، الذي نعرفه اليوم جميعا بـ اسم: ميمي الشربيني.