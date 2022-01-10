الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مُشيدًا باحترافية تنظيم منتدى شباب العالم.. رئيس «شباب النواب»: معترف به دوليًا

النائب محمود حسين
النائب محمود حسين

قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن تنظيم منتدى شباب العالم اتصف بالاحترافية، كما أن هناك اعترافًا دوليًا بنتائج وتوصيات هذا المؤتمر العالمي لدعم وتعزيز قدرات الشباب حول العالم.

وأضاف حسين، أنه على الشباب أن يتعلموا إدارة الاختلاف لصالح الدول وإعلاء السلام الاجتماعى، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أتاح تمكين الشباب المصرى وفتح آفاق التواصل معهم خلال السنوات الماضية. 

وأشار إلى أن هناك محاور جديدة تعرض فى المنتدى، حيث يحتاج الشباب كيفية إدارة الاختلاف لصالح الدول موضوع مهم تناوله المؤتمر، موضحا أن دور الشباب المصرى الذى أجاد فى إعداد وتنظيم والمداخلات التى تمت فى ورش العمل نموذج محترم يفتخر به كل مصرى.

وقدم مسرح منتدى شباب العالم، أغنية من 5 لغات مختلفة، للتعبيرعن أن الجميع يجمعه إحساس واحد وشعور واحد وهو الأمل للعودة إلى الحياة الطبيعية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، اليوم بشرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم، ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

 

النائب محمود حسين لجنة الشباب والرياضة منتدى شباب العالم طريقة احترافية مواطن مصري مسرح منتدى شباب العالم

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