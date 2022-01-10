الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

ليبيا.. الدبيبة يوجه بضرورة الفتح الفورى لحقول النفط المغلقة

اجتماع الدبيبة بحرس
اجتماع الدبيبة بحرس المنشآت النفطية

وجه عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الاثنين، بالفتح الفوري لحقول "الشرارة والفيل والوفاء والحمادة".

جاء ذلك خلال استماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لمطالب حرس المنشآت النفطية فرع الجنوب الغربي، ووجه بالفتح الفوري لحقول "الشرارة والفيل والوفاء والحمادة"، كما شكل لجنة لمتابعة الصعوبات التي تواجه العاملين في الفرع لتأدية مهامهم .

‎الدبيبة يجتمع بمديري صناديق إعادة الإعمار 

كما ‎اجتمع رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة اليوم الإثنين بمدراء صناديق  إعمار كل من بنغازي، درنة، سرت، وجنوب طرابلس ، بحضور رئيس ديوان المحاسبة السيد خالد شكشك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه عادل جمعة، والناطق باسم مجلس الوزراء محمد حموده.

وأكد رئيس الحكومة خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء على الدور الرئيسي للصناديق؛ للمساهمة في عودة الحياة والسكان إلى هذه المناطق المدمرة جراء الحروب المتعاقبة.

‎واستعرض بعد ذلك مديرو الصناديق في عرض ضوئي خططهم للعام 2022م.

وفي كلمة لرئيس ديوان المحاسبة أكد على ضرورة المشاركة الفاعلة لمصلحة التخطيط العمراني في مشاريع المخططات.

كما أكد الدبيبة على ضرورة البدء الفعلي لعمل الصناديق للمساهمة الحلول العاجلة لعدد من الإشكاليات، وأن تكون واقعية وقابلة للتنفيذ.

كما التقى عبدالحميد الدبيبة اليوم الاثنين بديوان مجلس الوزراء، رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك لمتابعة دعم المربين من خلال توريد الأعلاف وفق آليات منظمة تضمن استمرارها ووصولها لمستحقيها.

وناقش اللقاء نتائج اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء بإعداد جدول المرتبات الموحد، إلى جانب ضرورة المتابعة الجادة للجان لنتائج متابعة ديون العلاج بالداخل والخارج  في مجال الصحة  لضمان استمرار العلاج للمواطنين.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة الاستمرار في استكمال الإجراءات الفنية والمالية؛ لتنفيذ عدد من المشروعات الأساسية في مجالي الكهرباء والطرق والكباري.

عبد الحميد الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية الشرارة الفيل الحمادة حرس المنشآت النفطية

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