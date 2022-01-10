«تنسيقية الأحزاب » تستعرض موضوعات المقرر مناقشتها بمنتدى شباب العالم (إنفوجراف)

رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، فى ورقة تعريفية «إنفوجراف» لمنتدى شباب العالم، أبرز الموضوعات المنتظر مناقشتها خلال المنتدى بشرم الشيخ حتى الآن.

وجاء فيها تأثيرات ما بعد كورونا، وتغيرات المناخ، والحماية الاجتماعية، وحقوق الإنسان، وريادة الأعمال، والتكنولوجيا والجيل الخامس، والتحول الرقمي، والدراسة عن بعد، والبيئة.

كما رصدت في ورقة تعريفية «انفوجراف»، علي نسب استحواذ القطاعات التي يتم تطويرها في مشروع حياة كريمة بالصعيد.

ورصدت أيضًا الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ورقة تعريفية «انفوجراف» أهم أنواع المدارس في مصر.

تنسيقية شباب الأحزاب يشارك في ورشة "كورونا وتنامي دور التكنولوجيا المالية في الأسواق الناشئة"

ويواصل وفد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين المشاركة بالورش التحضيرية المختلفة بمنتدي شباب العالم بشرم الشيخ، ومن بينها ورشة "جائحة كورونا وتنامي دور التكنولوجيا المالية في الأسواق الناشئة" "

وناقشت الورشة أهمية التكنولوجيا المالية وما تمثله من فرض لتحقيق التنمية و الفرص التي تطرحها التكنولوجيا المالية في مجالات دعم الشمول المالي والنمو.

كما ناقش المشاركون كيفية تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المالية لدعم الاستقرار المالي والنقدي.

وتحاور المناقشين حول التحديات التي تطرحها التكنولوجيا المالية على السُلطات المالية في الأسواق الناشئة والنامية.

وحول تأثير التكنولوجيا المالية على ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد التشاركي والتمويل مُتناهي الصغر

وأيضا سُبل دعم التكنولوجيا المالية وتعزيز الاعتماد عليها والحفاظ على ما حققته من تطورات في الأسواق الناشئة.

واستعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التجربة المصرية في خلق البيئة التشريعية والتنفيذية وإتاحة الفرص الاستثمارية والتمويلة لتحفيز الشركات الناشئة وكيف نجحت الدولة المصرية في برنامج الشمول المالي الذي يعتبر حجر الزاوية لعمل شركات التكنولوجيا المالية.

وقدم وفد التنسيقية، الذي ضم الدكتورة حنان وجدي وشادى الحديدى، ومحمد سالم التوصية الرئيسية المعتمدة من إدارة الورشة ." بالدعوة إلي إنشاء مركز إقليمي لدعم الشركات العاملة بالتكنولوجيا المالية يكون مقره مصر" نظرا لما تتمتع به مصر من بيئة تكنولوجية وتشريعية داعمة لقيادة هذا المجال إقليميا.