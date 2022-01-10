الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق «العلمين - وادي النطرون»

حادث مروري
حادث مروري

أصيب 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة على طريق «العلمين- وادي النطرون»، وتم نقلهم عن طريق الإسعاف إلى مستشفى العلمين، لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي، المصابين في الحادث، وهم كل من "محمد عدلي أحمد، 28 سنة" مقيم بالمنوفية- مصاب بما بعد الارتجاج  واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"رضا عبدالله محمد، 49 سنة" مقيم بمحافظة البحيرة ومصاب بكدمات وسحجات بالجسم، و"أحمد محمد إبراهيم، 46 سنة" مقيم بالمنوفية ومصاب بكدمة بالصدر وما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"محمد مهدي عبداللطيف، 47 سنة"، ومقيم بمحافظة المنيا مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، و"فوزي أحمد إبراهيم، 48 سنة" مقيم بمحافظة سوهاج مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"محمود طه محمود، 32 سنة" مقيم بالمنيامصاب بكدمات وسحجات بالجسم، و"محمد نبيل سعد،31 سنة" مقيم بالبحيرة ومصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

كانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف، قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق العلمين- وادي النطرون، فتم الدفع بسيارات إسعاف، إلى مكان البلاغ لإخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفى، كما تم إجراء معاينات الشرطة التي انتقلت لمكان الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم، لإخطار النيابة العامة للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

انقلاب سيارة وادى النطرون النيابة العامة انقلاب ميكروباص مستشفى العلمين إصابة 7 أشخاص حادث انقلاب سيارة

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