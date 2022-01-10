الإثنين 10 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تشيلي تبدأ إعطاء جرعة رابعة من لقاحات كورونا لأصحاب المناعة الضعيفة

كورونا في تشيلي
كورونا في تشيلي

بدأت تشيلي، اليوم الإثنين، إعطاء جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للمواطنين ذوي المناعة الضعيفة في ظل ارتفاع أعداد الإصابة اليومية بالفيروس في البلاد.

وقال رئيس تشيلي سبستيان بنييرا- الذي كان حاضرًا أثناء إعطاء مواطنين بالغين يعانون من مشكلات مناعية جرعتهما الرابعة من لقاح كورونا في مستشفى بسانتياجو وفقًا لما ذكرته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية- إن بلاده تطبق جرعة رابعة في وقت مبكر، لأن معدل الإصابة اليومي الحالي الذي يبلغ 4 آلاف إصابة بفيروس كورونا قد يرتفع إلى 10 آلاف إصابة أو أكثر.

وأشارت الشبكة إلى أنه من المقرر أن ينتهي برنامج التطعيم بالجرعة الرابعة لأصحاب المشاكل المناعية في السابع من فبراير المقبل، ومن ثم سينتقل البرنامج إلى الأشخاص الذين هم فوق سن الخامسة والخمسين ومر على تلقيهم الجرعة الثالثة 6 أشهر على الأقل.

جدير بالذكر أن تشيلي- التي يصل تعداد سكانها إلى 19 مليون نسمة- كانت تعتزم بدء توزيع الجرعة الرابعة في شهر فبراير المقبل، ولكن الزيادة الحادة في الإصابات بالفيروس في البلدان المجاورة مثل الأرجنتين وبوليفيا وبيرو ساهمت في قرارها بتقديم عملية التطعيم.

وقد أظهرت النتائج الأولية لدراسة أجرتها الجامعة الكاثوليكية البابوية في تشيلي أن جرعة معززة من لقاح "سينوفاك" المضاد لكوفيد19 يمكن أن تنشط المناعة الخلوية ضد المتحور أوميكرون، بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح نفسه سابقًا.


وكان الهدف من الدراسة التي قادها مدير معهد ميلنيوم لعلم المناعة والعلاج المناعي، البروفيسور ألكسيس كاليرجيس، هو تقييم ما إذا كانت المناعة التي نشطتها جرعة معززة لقاح سينوفاك قادرة على التعرف على متحور أوميكرون، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية.

تشيلي كورونا المستجد كورونا اللقاحات كوفيد فيروس كورونا الجرعة الرابعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

«صقيع وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

محمد الباز يكشف دليل براءة «الإبراشى» من القبض على محمود شعبان (فيديو)

وفاة أرملة اللواء عمر سليمان

فايزر: لقاح أوميكرون سيكون جاهزًا بحلول مارس

الفنانة إيناس عز الدين تستغيث بـ«الخارجية»: مش عارفة أرجع مصر

مصر والإمارات تبحثان التعاون فى تنمية وتطوير قدرات الشباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

بهجة العيد فى بورسعيد!!

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

جمال-أسعد

الحوار الوطنى ضرورة

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

صور

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

الرئيس السيسى يشهد الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون «حي الشيخ جراح» بقيادة عضو كنيست متطرف

محكمة إسرائيلية تنظر فى نزاع قانونى بين نتنياهو وألمرت

4 ملايين إسرائيلى قد يصابون بكورونا فى الموجة الراهنة