تشيلي تبدأ إعطاء جرعة رابعة من لقاحات كورونا لأصحاب المناعة الضعيفة

بدأت تشيلي، اليوم الإثنين، إعطاء جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للمواطنين ذوي المناعة الضعيفة في ظل ارتفاع أعداد الإصابة اليومية بالفيروس في البلاد.

وقال رئيس تشيلي سبستيان بنييرا- الذي كان حاضرًا أثناء إعطاء مواطنين بالغين يعانون من مشكلات مناعية جرعتهما الرابعة من لقاح كورونا في مستشفى بسانتياجو وفقًا لما ذكرته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية- إن بلاده تطبق جرعة رابعة في وقت مبكر، لأن معدل الإصابة اليومي الحالي الذي يبلغ 4 آلاف إصابة بفيروس كورونا قد يرتفع إلى 10 آلاف إصابة أو أكثر.

وأشارت الشبكة إلى أنه من المقرر أن ينتهي برنامج التطعيم بالجرعة الرابعة لأصحاب المشاكل المناعية في السابع من فبراير المقبل، ومن ثم سينتقل البرنامج إلى الأشخاص الذين هم فوق سن الخامسة والخمسين ومر على تلقيهم الجرعة الثالثة 6 أشهر على الأقل.

جدير بالذكر أن تشيلي- التي يصل تعداد سكانها إلى 19 مليون نسمة- كانت تعتزم بدء توزيع الجرعة الرابعة في شهر فبراير المقبل، ولكن الزيادة الحادة في الإصابات بالفيروس في البلدان المجاورة مثل الأرجنتين وبوليفيا وبيرو ساهمت في قرارها بتقديم عملية التطعيم.

وقد أظهرت النتائج الأولية لدراسة أجرتها الجامعة الكاثوليكية البابوية في تشيلي أن جرعة معززة من لقاح "سينوفاك" المضاد لكوفيد19 يمكن أن تنشط المناعة الخلوية ضد المتحور أوميكرون، بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح نفسه سابقًا.



وكان الهدف من الدراسة التي قادها مدير معهد ميلنيوم لعلم المناعة والعلاج المناعي، البروفيسور ألكسيس كاليرجيس، هو تقييم ما إذا كانت المناعة التي نشطتها جرعة معززة لقاح سينوفاك قادرة على التعرف على متحور أوميكرون، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية.