«تعليم البحيرة» تُقيم ندوة ثقافية احتفالًا بعيد الشرطة

شهد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم الإثنين، فعاليات الندوة الثقافية التي نظمتها مديرية أمن البحيرة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للاحتفال بأعياد الشرطة.

يأتي ذلك تأكيدًا على دور الشرطة فى حماية أمن واستقرار الوطن وجبهته الداخلية وتخليدًا لذكرى شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فى موقعة الإسماعيلية 1952 والتى راح ضحيتها أكثر من خمسين شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة على يد الاحتلال الإنجليزى ضاربين أروع الأمثلة فى التضحية والفداء.

حضر الندوة العميد فتحى إسماعيل مأمور مركز حوش عيسى، والمحاسب محمد مرعى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى والعقيد عبدالحليم عبدالوهاب رئيس قسم حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى بمديرية الأمن محمد العدوي مدير عام الإدارة التعليمية بحوش عيسى وجمع كبير من الطلبة والطالبات وقيادات التعليم وقد بدأت فعاليات الندوة بالسلام الوطنى الجمهورى وآيات من الذكر الحكيم ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة.

واصلت الندوة فعالياتها، وتم تقديم العديد من الفقرات الشعرية والأغانى الوطنية قدمها طلبة وطالبات المدرسة وعرض لفيلم وثائقى عن بطولات الشرطة فى كل المجالات ثم حوار وحلقة نقاشية تم الرد من خلاها على العديد من الأسئلة التى قدمها الطلبة والطالبات، دارت حول التعريف بدور الشرطة وبطولاتها المتنوعة وكيفية الالتحاق بكلية الشرطة ودور الشرطة فى خدمة العملية التعليمية ودورها فى دعم ورعاية أسر الشهداء.

وأكد يوسف الديب وكيل الوزارة التهنئة لرجال الشرطة بهذه المناسبة، وأكد على أنهم عيون الوطن الساهرة وحراسه الذين يحمون أمنه واستقراره الداخلى، مشيرًا إلى دورهم الهام فى خدمة العملية التعليمية من خلال تأمين المدارس والمنشآت التعليمية والطلاب ولجان الامتحانات وخطوط سيرها، بالإضافة إلى دور الشرطة المجتمعى وتبنيها ودعمها المساهمات والأنشطة الإنسانية والمجتمعية وحرصها على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات ومراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى لأبنائنا الطلاب فى جميع المراحل التعليمية وخاصة ذوى الهمم وقيامها بتوزيع الحقائب والأدوات المدرسية عليهم ودفع المصروفات لغير القادرين منهم، كما أكد وكيل الوزارة على التعاون والتنسيق بين الأمن الإداري بالمديرية والإدارات التعليمية فى حفظ الأمن والاستقرار داخل المدارس.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أن احتفالنا بعيد الشرطة يسهم فى غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب وتعريفهم ببطولات أبنائه الذين دافعوا عن الوطن بأرواحهم، مشيرًا إلى أنه يتم تخليد ذكرى شهدائنا من الشرطة وإطلاق أسمائهم على المدارس بعد موافقة اللواء المحافظ، لافتًا كذلك إلى دور الشرطة الذى لولاه ما استطاع المعلم أن يقوم بدوره آمنًا فى تخريج الكوادر البشرية لخدمة الوطن فى كل المجالات، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والاستقرار وأن يحفظها من كل مكروه وسوء فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وقائد مسيرة التنمية.