الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

لليوم الثاني.. قصر ثقافة الاسماعيلية تستضيف فعاليات مبادرة «حياة كريمة»

فعاليات مبادرة حياة
فعاليات مبادرة حياة كريمة

واصلت وزارة الثقافة اليوم الاثنين، تقديم الفعاليات الثقافية والفنية بمبادرة حياة كريمة، والتى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بمدينة القنطرة شرق بفرع ثقافة الإسماعيلية التابع لإقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب محمد نبيل، بقرى "جلبانه، السلام، التقدم، الأبطال" وتوابعهم. 

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وأقيمت فعاليات اليوم الثاني من المبادرة بجمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية جلبانة، والتى بدأت بالسلام الوطني، أعقبه تنفيذ عدد من ورش الحرف التراثية والأشغال الفنية والفنون التشكيلية للمرأة والطفل منها "الحلى بإشراف حورية عصمت، عجينة السيراميك ونفذتها شيرين عفيفى، الخرز إشراف سعاد إبراهيم، رسم للأطفال إشراف جيهان مبروك، طرق على المعادن إشراف مصطفى إسماعيل، ثوب سيناوى تنفيذ صباح البريدى، تفصيل إشراف إبتسام فاروق".

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وأقيمت ورشة حكى تفاعلية للأطفال قدمها محمود كمال، بجانب تقديم عرض للعرائس للفنان عمرو حمزة، كما تضمنت الفعاليات عقد لقاء توعوي عن "أهمية المياه" قدمه مروان محمد، ومحاضرة عن "كيفية ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها" حاضرتها دعاء مجدى من إدارة التوعية بشركة المياه، استخدمت فيها لعبة "السلم والثعبان" مع الأطفال لتوضيح مفهوم المحاضرة وتبسيطها لهم مع تقديم معلومات عن مصادر المياه وأهمها نهر النيل.

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جدير بالذكر أن الهيئة تقوم بتنفيذ فعاليات المبادرة الثقافية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة والمركز القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان والشركة القابضة لمياه الشرب وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمجتمع المدنى بمدينة القنطرة شرق.

أما عن مبادرة حياة كريمة فهي مبادرة أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي هذا السياق تقوم الهيئة العامة لقصور الثقافة بالعديد من الفعاليات تحت مسمى هذه المبادرة للوصول إلى كل طوائف الشعب المصري في كل الامكان والمحافظات.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة مبادرة حياة كريمة قعاليات قصور الثقافة وزارة الثقافة

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