ملك البحرين يؤكد دعم بلاده في الحفاظ على أمن واستقرار كازاخستان

أكد ملك البحرين وقوف بلاده مع كازاخستان ودعمها لجهودها في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، معرباً عن تمنياته الخالصة لكازاخستان وشعبها الصديق بدوام الأمن والازدهار.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، بين الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس كازاخستان الذي أطلع على تطورات الأوضاع في كازاخستان.

وثمّن قاسم جومارت توكاييف رئيس كازاخستان دور البحرين في تعزيز روابط علاقات الصداقة الأخوية بين البلدين.

وفي وقت سابق، أكد محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ، دعم دولة الإمارات كل ما يحقق استقرار كازاخستان ويحفظ أمنها ومؤسساتها وسلامها الاجتماعي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس كازاخستان، حيث تناول آخر مستجدات الأوضاع في كازاخستان في ضوء الأحداث الأخيرة والإجراءات التي اتخذت لبسط الأمن وحماية المؤسسات في البلاد.

وعبر محمد بن زايد آل نهيان عن ثقته بقدرة الحكومة والشعب في كازاخستان على تجاوز هذه الفترة الصعبة في أسرع وقت.

من جانبه، أعرب الرئيس قاسم جومارت توكاييف، عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لموقفه ومساندته لكازاخستان، منوهاً بعمق العلاقات التي تجمع بين كازاخستان والإمارات في مختلف المجالات.

وتطرق الاتصال إلى العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها خلال الفترة المقبلة بما يصب في مصلحة البلدين وشعبيهما.

وعلى سياق اخر ,قال مكتب رئيس كازخستان قاسم جومارت توكاييف، إن النظام استقر في البلاد وأن السلطات استعادت السيطرة على المباني الإدارية التي احتلها المتظاهرون، والتي أضرمت النيران في بعضها.

وأعلنت وزارة الصحة الكازاخستانية أن أكثر من 150 شخصًا قتلوا في الاحتجاجات التي هزت البلاد خلال الأسبوع الماضي.

في المقابل أعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي (دول معاهدة طشقند) في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".