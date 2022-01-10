«فايزر» تبرم صفقة مع أكويتاس للحصول على مواد مهمة تستخدم في لقاحات كورونا

وافقت شركة فايزر على صفقة مع شركة اكويتاس ثيرابيوتيكس من شأنها أن تعزز الحصول على مواد مهمة مستخدمة في لقاحها المضاد لكوفيد.19-



تنتج أكويتاس ومقرها كولومبيا البريطانية، الجسيمات النانوية الدهنية التي تُستخدم في إيصال المواد الجينية إلى جسم الإنسان، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتستخدم فايزر ومقرها نيويورك والشريك الألماني بيونتيك هذه الجزيئات كناقلات للحمض النووي الريبوزي "ار ان ايه" المرسال في لقاحها المضاد لفيروس كورونا.



وبموجب الصفقة التي كشفت عنها الشركتان في بيان اليوم الإثنين، سوف يكون لفايزر الخيار لترخيص تكنولوجيا أكويتاس على أساس غير حصري لما يصل إلى عشر لقاحات أو أهداف علاجية. ولم يتم الكشف عن الشروط المالية.



وهذه الصفقة هي مؤشر آخر على اهتمام فايزر طويل الأمد في بناء سلسلة متجذرة في الحمض النووي الريبوزي.

وفيما تتطلع فايزر لتطوير المزيد من لقاحات وعلاجات الحمض النووي الريبوزي المرسال، سوف تحتاج للحصول على الجزيئات النانوية الدهنية.

وفي سياق متصل، قالت شركة “فايزر” الأمريكية، إنها تتوقع بقاء وباء كورونا المسبب لمرض (كوفيد- 19) حتى عام 2024.



وأضافت فايزر أنها تتوقع تقديم طلب لاستخدام لقاحاها لـ(كوفيد- 19) للأطفال دون سن الخامسة في "النصف الأول من عام 2022" حيث يختبرون جرعة ثالثة للفئة العمرية.



وتابعت أنها تدرس استخدام جرعة صغيرة ثالثة من لقاحها للأطفال دون سن الخامسة، بالنظر إلى أن الاختبار حتى الآن أظهر أن الاستجابة المناعية بجرعتين صغيرتين لم تكن عالية كما هو مرغوب في الأطفال من سن 2 إلى 4 سنوات.



وقالت شركة فايزر، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن النتائج النهائية لاختبار عقارها المضاد لفيروس كورونا عن طريق الفم، على عدد 2246 شخصا من البالغين المسجلين في هذه المرحلة، أظهرت أنه يقلل بشكل كبير من خطر الوفاة أو دخول المستشفى بنسبة 89%.