نائب وزير السياحة تزور مقر الوزارة بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية

زارت الأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة مقر وزارة السياحة والآثار بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضمنت جولة تعريفية لمجموعة من العاملين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في ضوء الاهتمام بتعريف العاملين بالوزارة بالفكر الجديد الذي سيتم انتهاجه عند الانتقال للعاصمة.

ورافقها في الجولة التفقدية الأستاذة إيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة، والأستاذ ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة، والأستاذ أحمد رحيمة معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، والدكتور محمد شعبان معاون وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي.

وخلال الجولة، أشارت نائب الوزير إلى أن الانتقال إلى العاصمة الادارية الجديدة ليس مجرد انتقال للعاملين بالوزارة إنما هو نقلة نوعية تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بطريقة ميسرة للعاملين باستخدام أفضل وأحدث التقنيات التكنولوجية، مشددة على ضرورة قيامهم بنقل صورة واقعية لزملائهم عما شاهدوه بالمبنى الحكومي.

وأشادت نائب الوزير بالإنجاز الكبير الملموس في المبنى ويشهد تطورا كبيرا ومستمرا يتضح خلال الجولات الاسبوعية التي يتم القيام بها، لافتة إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد أحد المشروعات القومية الكبرى التي تعكس الحداثة والتطور الذي تشهده الدولة فيما يخص مشروعات المدن الجديدة مثل مدينتي العلمين الجديدة والجلالة، مشيرة إلى أن هذه المدن تمثل واجهه حضارية ومشرفة للمقصد السياحي المصري، كما أنها تعكس فرصا كبيرة للاستثمار السياحي بمصر.

يشار إلى أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة أن يتم افتتاح متحف العاصمة الإدارية الذي يروي تاريخ العواصم المصرية، حيث يتكون من قاعة رئيسية يُعرض فيها آثار لعدد من عواصم مصر القديمة والحديثة يبلغ عددها 9 عواصم وهم كالتالي: أولا من على يمين الزائر عدد 4 عواصم وهم منف، طيبة، تل العمارنة، الإسكندرية، ثانيا من على يسار الزائر عدد 4 عواصم وهم الفسطاط، القاهرة الفاطمية، مصر الحديثة، القاهرة الخديوية، ثالثاً المستوى الثاني وهو خلف تمثال الملك رمسيس الثاني ويخص العاصمة الإدارية ويُعرض في هذه القاعة مجموعة من المقتنيات المختلفة التي تمثل أنماط الحياة في كل حقبة تاريخية خاصة بكل عاصمة على حدة مثل أدوات الزينة، أدوات الحرب والقتال، ونظام الحكم والمكاتبات المختلفة.