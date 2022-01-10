الإثنين 10 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السجن 7 سنوات لـ3 تجار مخدرات بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة بالسجن المشدد على 3 تجار مخدرات بدائرة مركز طوخ مدد تراوحت بين 6 سنوات و7 سنوات وغرامات مالية لكل منهم في تهم تجارة المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وناجى نصر هلال نصر هلال، وخالد على إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات.

وأصدرت المحكمة حكما بالسجن 7 سنوات على عامل أحذية يدعى "السيد ع ص"، 38 سنة، وغرامة مالية 101 ألف جنيه لقيامه بالاتجار في المخدرات وحيازة جوهر الهيروين وسلاح ناري فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار.

والمشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم أيمن م لاتهامه بالاتجار في الهيروين والمشدد 7 سنوات وغرامة 101 ألف جنيه للمتهم "عمرو. م. س" لحيازته هيروين مخدرا وسلاحا ناريا وطلقة خرطوش.

كانت أجهزة أمن القليوبية قد تلقت إخطارا من مكتب مكافحة المخدرات بمديرية الأمن بضبط 3 أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وجوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار. 
وبالفحص تبين قيام المتهمين المشار إليهم بحيازة الهيروين المخدر بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد حماية تجارتهم المؤثمة، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المخدرات الاتجار والسلاح لحماية تجارتهم وبعرضهم على جهات التحقيق جرى حبسهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات التي قضت بحكمها السابق.

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