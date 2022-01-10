الإثنين 10 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق متهمين اثنين في قضية «طفل الدراجة النارية» إلى المفتي

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، اليوم الإثنين، بإحالة أوراق المتهمين في قضية “طفل الدراجة النارية” إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت جلسة الثالث من شهر مارس المقبل؛ للنطق بالحكم.

وكانت النيابة برئاسة المستشار هانى السبكى، قدمت مرافعة بينت خلالها مدى الجرم الكبير الذى ارتكبه المتهمون بحق هذا الطفل، وأنهما تخلا عن مرؤتهما وسولت لهما نفسهما قتل هذا الطفل لأجل حفنة من المال، غير مبالين إن كان هذا المال حلالا أم حراما، أم أن قتل هذا الطفل به جرم من عدمه، متجاهلين قول الله عز وجل "ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق"، مطالبا المحكمة بإصدار أقصى عقوبة للمتهمين بشأن واقعتهم.

وجاء أمر الإحالة للمتهمين بأنهما قتلا المجنى عليه من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن جابا الطرقات بحثا عن فريسة يسلباها مالها وما ان ظفرا بضحيتهما الأمنة حال سيرها بدربها، حتى قام ثانيهما بإشهار سلاح نارى "بندقية ألية"، إلا أن والد المجنى علية أبى الانصياع لطلب المتهمين لسرقة دراجته النارية التى يستقلها هو ونجله "الضحية".

وأطلق المتهم الأول مقذوف نارى من سلاح نارى "بندقية خرطوش"، قاصدا من ذلك قتل الطفل المجنى عليه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، كما أنه اقترنت تلك الجناية بجناية اخرى وهى سرقة الدراجة النارية الخاصة بوالد المجنى عليه.

واستمعت المحكمة لشهادة والد الطفل المجنى عليه، والتعرف على ملابسات الواقعة وظروفها، وتعرفه أيضًا على المتهمين المرتكبين للواقعة، واستطاع والد الطفل التعرف عليهم واستخراجهم من بين باقى المحتجزين.

محكمة جنايات بنها بنها مفتى الجمهورية إعدام قتل

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وائل لطفي

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