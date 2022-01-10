«النيل للإعلام» ينظم ندوة عن الصناعة الخضراء وترشيد الاستهلاك

نظم مركز النيل للإعلام بالإسكندرية ندوة بعنوان الصناعة الخضراء وترشيد الاستهلاك تحت شعار "بيئتنا حياتنا بإيدينا نحميها".

و تضمنت الندوة رؤية مصر 2030، و البُعد البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة،

حضر إيمان حلمي مدير مجمع إعلام الجمرك، وتحدث بالندوة الدكتور سامح رياض وكيل الوزارة رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية وغرب الدلتا، وعدد من الممثلين للأجهزة الحكومية المختلفة.

تعريف برنامج الأمم المتحدة للإنتاج النظيف

وعرض سامح رياض وكيل شئون البيئة في الإسكندرية، تعريف برنامج الأمم المتحدة للإنتاج النظيف، وهو التطبيق المستمر لاستراتيجية متكاملة لوقاية البيئة بغرض زيادة الكفاءة والحد من المخاطر التي يتعرض إليها الإنسان، لافتا إلى أن إجراءات الإنتاج النظيف هي الحفاظ علي المواد الخام ومصادر الطاقة والمياه واستبعاد المواد الخطرة عن طريق استبدالها بموارد أقل خطورة، والحد من الانبعاثات بالاضافة إلى الإدارة الجيدة والحد من تولد المخلفات ويتم ذلك من خلال اجراءات بسيطة وهي النظافة العامة والتنظيم الداخلي وإجراءات أكثر تعقيدا تشمل إدارة دورة حياة المنتج.

زيادة الانتاجية وتحقيق اقتصادية التكاليف وتحسين بيئة العمل

وأضاف وكيل شئون البيئة في الإسكندرية، أن الإنتاج النظيف للصناعة المصرية له فوائد عديدة اهمها زيادة الانتاجية وتحقيق اقتصادية التكاليف وتحسين بيئة العمل وزيادة فرص التصدير ولكن هناك معوقات للتوسع في الإنتاج الأنظف، وهي نقص المعلومات المتاحة والوعي المحدود لدى المنشآت وغياب الشفافية في الصناعة ومحدودية القدرة علي توفير التمويل ونقص الأسواق لتصريف المنتجات.

وأوضح رياض، ان متطلبات تحقيق الإنتاج الأنظف وهي تطوير أسس تقييم الأثر البيئي، والاستخدام الفعال للاتفاقات الدولية وتسهيل حصول المنشآت علي التمويل وتطوير نظام محلي للعلامات البيئية وتشجيع البحث العلمي الموجه.

وفي ختام الندوة أكد سامح رياض، أن قضية البيئة تحظي برعاية الرئيس السيسي وتستعد مصر لاستضافة مؤتمر التغيرات المناخية المقرر انعقاده في نوفمبر 2022 بشرم الشيخ، بمشاركة أكثر من 120 دولة وله أهمية قصوى في إبراز دور مصر الإقليمي والعالمي في مجال مكافحة التغيرات المناخية.