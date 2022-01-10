جامعة أسيوط تفتتح الأسطح الزراعية بكلية الزراعة

قال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن هناك حرص على الاهتمام بقضايا قطاعات خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإيجاد حلول للمشكلات المحلية و الإقليمية على كافة المستويات، مؤكداً على تعاون جامعة أسيوط مع كافة القطاعات الخدمية وتنفيذ المشاركة المجتمعية و العمل على تحسين الخدمات المقدمة للأفراد.

زراعة الاسطح بجامعة أسيوط

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، للأسطح الزراعية بكلية الزراعة، و بحضور الدكتور عادل محمد محمود عميد كلية الزراعة، الدكتور محمد الصغير وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور جلال عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل تمام وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور محمود عبد اللطيف مدس بقسم الإنتاج الحيواني بالكلية، و الدكتور الحسيني محمد حماد المشرف العام علي زراعة الأسطح ، و المهندس عابد مصطفى عابد، و فضلاً عن الأستاذ سعيد شعبان عطية , الأستاذ مصطفي محمد علي.

زراعة الاسطح بجامعة أسيوط



وخلال الافتتاح أكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على حرص ادارة الجامعة علي الاهتمام بالمشاركة الفعالة في مختلف النشاطات التي تقوم بها الكليات ودعم الأفكار المتميزة التي تهدف إلى التدريب الوظيفي والتطور الزراعي واستغلال المساحات لرفع كفاءة كافة المزارع سواء الزراعية و الحيوانية التي تعد احد مميزات الجامعة وأحد المصادر الهامة لمواردها الذاتية.

زراعة الاسطح بجامعة أسيوط

كما أشادت نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجهد المتميز المبذول من المسئولين عن الأسطح الزراعية و العاملين بها في استغلال الاسطح فهي تعكس فوائد كثيرة اقتصادياً وبيئياً لتوفير المحاصيل المختلفة التي تحتاج لها الاسرة البسيطة من الخضار والفاكهة ونباتات الزينة , مشيرة الي ان زراعة الاسطح يضفي لمسة جمالية.

زراعة الاسطح بجامعة أسيوط

وحول تفاصيل الافتتاح أشار الدكتور عادل محمد محمود أن زراعة الاسطح لها أهداف اقتصادية وبيئية منها إضفاء منظراً جمالياً علي الأسطح المختلفة سواء مؤسسات او منازل وتخفيف اثار اشعة الشمس الساقطة علي السطح فضلاً عن التخلص من انتشار الحشرات الضارة التي تؤدي إلى تشويه المظهر الجمالي ،إلى جانب الحفاظ علي نسبة الاكسجين في الهواء، مشيراً ان الهدف الرئيسي هو استغلال المساحات للحفاظ علي المظهر العام، موضحاً أنه يتم زراعة الاسطح بمختلف النباتات المنتجة منها الخس والجرجير، الشبت، والبقدونس، الفلفل، و الطماطم , الروز ماري فضلاً عن أشجار ونباتات للزينة.

زراعة الاسطح بجامعة أسيوط

وخلال الافتتاح تفقد نائبا رئيس الجامعة معمل منتجات الالبان وخطوط الإنتاج ومراحل التصنيع لمنتجات الالبان ومشتقاتها، وفقاً لأحدث الأساليب العلمية وتحت إشراف متميز لتوفير الاحتياجات من المواد الغذائية، وتوفير متطلبات واحتياجات السوق المحلي مما يؤدي الي تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بأسعار مناسبة.

وفي الختام تفقدا لجان الامتحانات بالكلية لمتابعة سير اعمال امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2021/ 2022 ، للفرقة الثالثة قسم وقاية نبات ومبيدات حيث ان المادة الممتحنة جاءت تحت عنوان تسويق المنتجات الزراعية.