الإثنين 10 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة أسيوط تفتتح الأسطح الزراعية بكلية الزراعة

زراعة الاسطح بجامعة
زراعة الاسطح بجامعة أسيوط

قال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن هناك حرص على الاهتمام بقضايا قطاعات خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإيجاد حلول للمشكلات المحلية و الإقليمية على كافة المستويات، مؤكداً على تعاون جامعة أسيوط مع كافة القطاعات الخدمية وتنفيذ المشاركة المجتمعية و العمل على تحسين الخدمات المقدمة للأفراد.

IMG_3024
زراعة الاسطح بجامعة أسيوط 

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشؤون  خدمة المجتمع وتنمية البيئة، للأسطح الزراعية بكلية الزراعة، و بحضور الدكتور عادل محمد محمود عميد كلية الزراعة، الدكتور محمد الصغير وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور جلال عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل تمام وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور محمود عبد اللطيف مدس بقسم الإنتاج الحيواني بالكلية، و الدكتور الحسيني محمد حماد المشرف العام علي زراعة الأسطح ، و المهندس عابد مصطفى عابد، و فضلاً عن الأستاذ سعيد شعبان عطية , الأستاذ مصطفي محمد علي.

IMG_2946
زراعة الاسطح بجامعة أسيوط 


وخلال الافتتاح أكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على حرص ادارة الجامعة علي الاهتمام بالمشاركة الفعالة في مختلف النشاطات التي تقوم بها الكليات ودعم الأفكار المتميزة التي تهدف إلى التدريب الوظيفي والتطور الزراعي واستغلال المساحات لرفع كفاءة كافة المزارع سواء الزراعية و الحيوانية التي تعد احد مميزات الجامعة وأحد المصادر الهامة لمواردها الذاتية.

IMG_2944
زراعة الاسطح بجامعة أسيوط 

كما أشادت نائب رئيس الجامعة لشؤون  خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجهد المتميز المبذول من المسئولين عن الأسطح الزراعية و العاملين بها في استغلال الاسطح فهي تعكس فوائد كثيرة اقتصادياً وبيئياً لتوفير المحاصيل المختلفة التي تحتاج لها الاسرة البسيطة من الخضار والفاكهة ونباتات الزينة , مشيرة الي ان زراعة الاسطح يضفي لمسة جمالية.

IMG_2939
زراعة الاسطح بجامعة أسيوط 

وحول تفاصيل الافتتاح أشار الدكتور عادل محمد محمود أن زراعة الاسطح لها أهداف اقتصادية وبيئية منها إضفاء منظراً جمالياً علي الأسطح المختلفة سواء مؤسسات او منازل وتخفيف اثار اشعة الشمس الساقطة علي السطح فضلاً عن التخلص من انتشار الحشرات الضارة  التي تؤدي إلى تشويه المظهر الجمالي ،إلى جانب الحفاظ علي نسبة الاكسجين في الهواء، مشيراً ان الهدف الرئيسي هو استغلال المساحات للحفاظ علي المظهر العام، موضحاً أنه يتم زراعة الاسطح بمختلف النباتات المنتجة  منها الخس والجرجير، الشبت،  والبقدونس، الفلفل، و الطماطم , الروز ماري فضلاً عن أشجار ونباتات للزينة.

IMG_2936
زراعة الاسطح بجامعة أسيوط 

وخلال الافتتاح تفقد نائبا رئيس الجامعة معمل منتجات الالبان وخطوط الإنتاج ومراحل التصنيع لمنتجات الالبان ومشتقاتها، وفقاً لأحدث الأساليب العلمية وتحت إشراف متميز لتوفير الاحتياجات من المواد الغذائية، وتوفير متطلبات واحتياجات السوق المحلي مما يؤدي الي تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بأسعار مناسبة.
وفي الختام تفقدا لجان الامتحانات بالكلية لمتابعة سير اعمال امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2021/ 2022 ، للفرقة الثالثة قسم وقاية نبات ومبيدات حيث ان المادة الممتحنة جاءت تحت عنوان تسويق المنتجات الزراعية.

IMG_2937
زراعة الاسطح بجامعة أسيوط 
اسيوط العاملين طماطم خدمات شئون التعليم والطلاب شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أشعة الشمس رئيس جامعة جامعة أسيوط مصطفى محمد الدكتور طارق الجمال لجان الامتحانات المشاركة المجتمعية الخضار والفاكهة رئيس جامعة أسيوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف دليل براءة «الإبراشى» من القبض على محمود شعبان (فيديو)

الرئيس السيسى: مصر من الدول الأقل إصابة بفيروس كورونا

تشييع جثمان وائل الإبراشي من مسجد الشيخ سالم بالدقهلية

رسالة نارية من المفتى للشامتين فى وفاة تهانى الجبالى والإبراشى

«كورونا تحدٍ عظيم وقدمنا مبادرات للعمالة المؤقتة».. رسائل الرئيس السيسى فى منتدى شباب العالم

رئيس صرف صحى الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير محطة «11 شرق»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

جمال-أسعد

الحوار الوطنى ضرورة

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

صور

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

الرئيس السيسى يشهد الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم

جنازة مها أبو عوف

محطة تل أبيب

المزيد

محكمة إسرائيلية تنظر فى نزاع قانونى بين نتنياهو وألمرت

4 ملايين إسرائيلى قد يصابون بكورونا فى الموجة الراهنة

إصابة وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بكورونا