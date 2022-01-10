انتصار تاريخي للمعارضة الفنزويلية في مسقط هوغو تشافيز

تحققت المعارضة الفنزويلية انتصارا تاريخيا الأحد في الانتخابات التي أجريت لاختيار حاكم ولاية باريناس، وهو المنصب الذي تشغله منذ العام 1998 عائلة الرئيس السابق هوغو تشافيز، في نهاية اقتراع حاولت السلطة بذل ما في وسعها لانتزاع الفوز بعدما ألغى القضاء انتخابات أولى أجريت في نوفمبر 2021.

فنزويلا

وكان المعارض سيرخيو غاريدو غير المعروف على نطاق واسع حل مكان مرشح المعارضة فريدي سوبرلانو الذي كان متصدرا عندما ألغى القضاء الاقتراع وأعلنه غير مؤهل.

وبحسب النتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية الوطنية مساء الأحد، فإن غاريدو حقق فوزا مريحا، مع حصوله على 55,36 في المئة من الأصوات في مقابل 41,27 في المئة لخورخي أرييسا، مرشح السلطة.

وبذلك، تنتهي عقود من هيمنة عائلة تشافيز على منصب حاكم هذه الولاية الإستراتيجية. وبدأ حكم العائلة مع والد الرئيس، هوغو دي لوس رييس تشافيز (1998-2008) واستمرت مع شقيقيه أدان (2008-2016) وأرخينيس (2017-2021).

وكتب أريياسا وهو صهر تشافيز، على تويتر أنه وفقا للمعلومات المتوافرة لديه "لم ننجح في هدف الفوز"، في وقت لم تكن اللجنة الانتخابية الوطنية قد أعلنت بعد نتائج التصويت.

وأريياسا وهو نائب الرئيس الأسبق لفنزويلا ووزير الخارجية السابق وشخصية بارزة في الحركة التشافييية، نقل إلى هذه الولاية في غرب البلاد ليحل مكان الحاكم المنتهية ولايته أرخينيس تشافيز الذي تخلى عن الترشح لإعادة انتخابه بعد الدورة الانتخابية الأولى.

من جانبه، كتب الحاكم الفائز سيرحيو غاريدو على تويتر "لقد حقق الشعب النبيل في باريناس النصر. بالوحدة وبقوة كل واحد منكم نجحنا... نجحنا في تخطي العقبات والمحن رغم كل ما كان علينا مواجهته".

والمعارضة التي كانت منقسمة في انتخابات 21 نوفمبر، تكبّدت على المستوى الوطني هزيمة ساحقة في مواجهة السلطة التي فازت في 19 من أصل 23 من مناصب الحكّام وبرئاسة بلدية كراكاس.

بالإضافة إلى رمزية هزيمة الحركة التشافية، فازت المعارضة بمنطقة رئيسية للرئيس نيكولاس مادورو، خلف تشافيز، معروفة بسهولها الزراعية واحتياطاتها النفطية وموقعها قرب الحدود الكولومبية حيث تنتشر العصابات وتجار المخدرات.

وخلال الحملة الانتخابية، انتقد غاريدو "تحويل" موارد الدولة لصالح مرشح السلطة. وندد الأحد بعملية التوقيف "غير المبررة" لناشطين في بارانكاس. ولم تتمكن وكالة فرانس برس من تأكيد صحة هذه التوقيفات.

وخلال عملية الاقتراع، نُشر نحو 25 ألف عنصر أمني بينهم 15 ألف جندي في الولاية.

وقال نيلسون ليون وهو مدرس موسيقى يبلغ 68 عاما لوكالة فرانس برس بعد الإدلاء بصوته قرب ساحة بوليفار وسط باريناس "فازت المعارضة (نوفمبر) ولم يعجبهم ذلك لأنهم يريدون مواصلة هيمنتهم وسلالتهم".

في نوفمبر، في حين نشرت نتائج الانتخابات في الولايات الفنزويليّة ال23، تأخّرت نتائج باريناس لأيام، قبل أن يتمّ تعليقها بعد فرز 90 في المئة من الأصوات. وكان فريدي سوبرلانو فائزا بنتيجة 37,60 في المئة من الأصوات مقابل 37,21 في المئة لأرخينيس تشافيز. وقد ندّدت المعارضة وقتها بحدوث "خرق".

وكانت السلطة قد حشدت آلتها الانتخابية للاقتراع الجديد وأرسلت وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى إلى المنطقة لدعم أرييزا.

وباريناس، على غرار بقية البلاد، غارقة في أزمة اقتصادية تسببت في انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لهذا البلد المنتج للنفط إلى مستواه في هايتي.

وقال فاخاردو روميرو (56 عاما) وهو إطفائي وعنصر ميليشيا موالية للسلطة في سويداد تافاكاري وهو مجمع سكني شعبي كبير حيث تزيّن صور هوغو تشافيز الذي كان رئيسا لفنزويلا من 1999 حتى وفاته عام 2013، الجدران "دائما كنت أدلو بدلوي في الانتخابات حتى نحافظ على حاكمية الولاية".

وقبل بدء الاقتراع، قدر مدير معهد دلفوس فيليكس سيخاس أن "الحكومة تبذل كل ما في وسعها للفوز بباريناس" فيما تريد المعارضة تنظيم استفتاء لمحاولة عزل الرئيس نيكولاس مادورو.

وأوضح "لا يمكنهم السماح للمعارضة بالفوز لأن ذلك من شأنه أن يغذي الخطاب القائل بأن الحركة التشافية ليست كلية القدرة".

لذلك، قد تحاول المعارضة الاستفادة من هذه الفرصة لإطلاق حملة لتنظيم استفتاء.