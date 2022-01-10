الإثنين 10 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عاطل يسرق الهواتف المحمولة في مصر القديمة

حبس عاطل
حبس عاطل

جدد قاض المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، حبس أحد الأشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة بمصر القديمة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بقيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بعرض هاتف محمول للبيع لا يناسب مع قيمته الحقيقية بأحد محلات الهواتف المحمولة.

 وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المشار إليه "مجهول المصدر"، بمواجهته اعترف بمزاولته نـشـاطاً إجرامياً تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسـلوب "الخطف". 

وأقر بارتكابه 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، َتم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" صاحبي محلين هواتف محمولة "لهما معلومات جنائية".

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة، واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

مصر القديمة الهواتف المحمولة تجديد حبس عاطل مديرية امن القاهرة

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وائل لطفي

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