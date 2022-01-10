الإثنين 10 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«الموارنة» يحيون ذكرى القديس المصري الأنبا بولا أول النُساك

ذكرى القديس المصري
ذكرى القديس المصري الأنبا بولا

قال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان برئاسة مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، إنه احتفل دير النساك والحبساء الموارنة في وادي قاديشا المقدس بعيد القديس المصري من الإسكندرية، الذي اعتكف بصحراء مصر الشرقية بالبحر الأحمر، الأنبا بولا أول النساك في محبسه الذي يحمل إسمه في مدينة الراس على تلال وادي قزحيا، وذلك بقداس ترأسه الأب مخايل فنيانوس رئيس دير مار أنطونيوس قزحيا في الرهبانية اللبنانية المارونية، وعاونه الأب سابا سابا خادم رعية بأن وعدد من الآباء والرهبان. 

وأضاف أبو كسم- في بيان رسمي للمركز الكاثوليكي للإعلام بلبنان نُشر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”– أنه حضر القداس منسق اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي- الإسلامي في الشمال المنبثقة عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك جوزيف إبراهيم محفوض والمهندس جيلبير ليشع ومختارة مزرعة حوقا وعدد من المؤمنين في القرى المجاورة.

بعد الإنجيل المقدس ألقى الأب مخايل فنيانوس رئيس دير مار أنطونيوس قزحيا في الرهبانية اللبنانية المارونية عظة مذكرا باقتراب عيد شفيع الدير مار أنطونيوس الكبير أب الرهبان  من هذا الشهر والخلوة والتأمل والمواسم الروحية، مركزاً على أن الكنيسة المارونية فيها نعم كثيرة وهذه النعم هي قديسو لبنان شربل ورفقا والحرديني واسطفان، مشدداً على حياة القديس بولا وإرتباطه بالقديس أنطونيوس الكبير.

وقال الأب مخايل فنيانوس رئيس دير مار أنطونيوس قزحيا في الرهبانية اللبنانية المارونية: “نأخذ من سيرة هذا القديس العظيم عبرة لكل من تتلمذ له، لتكن لنا شفاعته والصلاة من أجله ومن أجل الحبيس الناسك الأب أنطونيوس شينا رحمه الله الذي عاش في هذه المحبسة مدة خمسة وعشرين عاماً ولكل الحبساء والنساك في هذا الوادي خصوصاً الحبيس الكولومبي الأصل الأب داريو اسكوبار والحبيسين يوحنا خوند وأنطوان رزق”.

الأنبا بولا عيد الانبا بولا

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

نص كلمة الرئيس السيسى فى فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم

تشييع جثمان وائل الإبراشي من مسجد الشيخ سالم بالدقهلية

الآلاف يُشاركون في تشييع جثمان وائل الإبراشي إلى مثواه الأخير (صور)

أبطال الأوبريت الغنائي لمنتدى شباب العالم يروون تجربتهم خلال فترة العزل

محمد الباز يكشف دليل براءة «الإبراشي» من القبض على محمود شعبان (فيديو)

رسالة نارية من المفتى للشامتين فى وفاة تهانى الجبالى والإبراشى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

جمال-أسعد

الحوار الوطنى ضرورة

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

صور

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

الرئيس السيسى يشهد الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم

جنازة مها أبو عوف

محطة تل أبيب

المزيد

محكمة إسرائيلية تنظر فى نزاع قانونى بين نتنياهو وألمرت

4 ملايين إسرائيلى قد يصابون بكورونا فى الموجة الراهنة

إصابة وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بكورونا