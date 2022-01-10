«الموارنة» يحيون ذكرى القديس المصري الأنبا بولا أول النُساك

قال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان برئاسة مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، إنه احتفل دير النساك والحبساء الموارنة في وادي قاديشا المقدس بعيد القديس المصري من الإسكندرية، الذي اعتكف بصحراء مصر الشرقية بالبحر الأحمر، الأنبا بولا أول النساك في محبسه الذي يحمل إسمه في مدينة الراس على تلال وادي قزحيا، وذلك بقداس ترأسه الأب مخايل فنيانوس رئيس دير مار أنطونيوس قزحيا في الرهبانية اللبنانية المارونية، وعاونه الأب سابا سابا خادم رعية بأن وعدد من الآباء والرهبان.

وأضاف أبو كسم- في بيان رسمي للمركز الكاثوليكي للإعلام بلبنان نُشر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”– أنه حضر القداس منسق اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي- الإسلامي في الشمال المنبثقة عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك جوزيف إبراهيم محفوض والمهندس جيلبير ليشع ومختارة مزرعة حوقا وعدد من المؤمنين في القرى المجاورة.

بعد الإنجيل المقدس ألقى الأب مخايل فنيانوس رئيس دير مار أنطونيوس قزحيا في الرهبانية اللبنانية المارونية عظة مذكرا باقتراب عيد شفيع الدير مار أنطونيوس الكبير أب الرهبان من هذا الشهر والخلوة والتأمل والمواسم الروحية، مركزاً على أن الكنيسة المارونية فيها نعم كثيرة وهذه النعم هي قديسو لبنان شربل ورفقا والحرديني واسطفان، مشدداً على حياة القديس بولا وإرتباطه بالقديس أنطونيوس الكبير.

وقال الأب مخايل فنيانوس رئيس دير مار أنطونيوس قزحيا في الرهبانية اللبنانية المارونية: “نأخذ من سيرة هذا القديس العظيم عبرة لكل من تتلمذ له، لتكن لنا شفاعته والصلاة من أجله ومن أجل الحبيس الناسك الأب أنطونيوس شينا رحمه الله الذي عاش في هذه المحبسة مدة خمسة وعشرين عاماً ولكل الحبساء والنساك في هذا الوادي خصوصاً الحبيس الكولومبي الأصل الأب داريو اسكوبار والحبيسين يوحنا خوند وأنطوان رزق”.