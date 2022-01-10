الإثنين 10 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند تبدأ بإعطاء جرعات معززة لمواجهة تفشي «أوميكرون»

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قام موظفو الرعاية الصحية وأشخاص تزيد أعمارهم على ستين عاما وآخرون يعانون من مشكلات صحية في الهند، اليوم الاثنين، بالذهاب إلى مراكز التطعيم لتلقي جرعة ثالثة لمواجهة المتحور "أوميكرون".

وتوفرت الجرعات التي وصفتها الهند بـ"الاحترازية" وليست بالمعززة، مع تسجيل أكثر من 179 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، اليوم الاثنين.

وفي حين لا يزال الذهاب للعلاج في المستشفيات منخفضا نسبيا، لكنه بدأ في الارتفاع في المدن الكبيرة المزدحمة كنيودلهي ومومباي وكلكتا، وباتت الهند مستعدة الآن بشكل أفضل لمواجهة الجائحة مقارنة بالعام الماضي، عندما طغى المتحور "دلتا" على رواد المستشفيات للعلاج من الفيروس.

وفي سياق متصل، ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 307 ملايين و174 ألفاً و30 حالة.

وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، صباح اليوم/الاثنين/، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و488 ألفا و597 وفاة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 60 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 35.7 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.5 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ837 ألفاً و594 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 620 ألفاً و251 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 483 ألفاً و936 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ837 ألفاً و594 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 620 ألفاً و251 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 483 ألفاً و936 حالة.

الرعاية الصحية أوميكرون الهند المستشفيات دلتا

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وائل لطفي

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