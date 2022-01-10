الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

البيت المحمدى يستأنف مجالسه العلمية بشرح كتاب العروس لتهذيب النفوس

المجالس العلمية للبيت
المجالس العلمية للبيت المحمدى

أعلنت مؤسسة البيت المحمدى لدراسات التصوف، اليوم الأثنين، استئناف المجلس العلمي لشرح كتاب "تاج العرس الحاوى لتهذيب النفوس" للإمام ابن عطاء الله السكندرى، بالبيت المحمدى وذلك عقب صلاة العصر، بمشاركة عدد من علماء وشيوخ الازهر الشريف، حيث يشارك وفد من الطلاب الماليزيين الدارسين بالأزهر فى فعاليات اليوم. 

ويشارك فى فعاليات المجلس العلمي الدكتور علي شمس الدين الأستاذ بجامعة الأزهر، والدكتور محمد مهنا رئيس مؤسسة البيت المحمدى والمستشار السابق لشيخ الازهر، والدكتور فتحى حجازى استاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر وعدد آخر من العلماء والشيوخ . 

وتقوم مؤسسة البيت المحمدى بعمل بث مباشر للمجالس العلمية التى تنظمها، حيث يتابعها عدد كبير من الطلاب والشباب من خارج مصر تحديداً من المغرب والجزائر وماليزيا وإندونيسيا، حيث تعتبر هذه المجالس العلمية ندوات تنويرية للشباب لتحصينهم من الأفكار المتطرفة التى تحاول الجماعات المتشددة نشرها بشكل دائم . 

فى السياق ذاته، قال الدكتور إبراهيم الصوفي، عضو مؤسسة البيت المحمدى، إن المؤسسة تهدف بالأساس لنشر الفكر الوسطى عبر الدورات والندوات والمجالس العلمية التى تنظمها بين الحين والآخر، خاصة خلال الفترة الأخيرة، وذلك بفضل توجيهات الدكتور محمد مهنا رئيس أمناء المؤسسة الذي يعمل ليل نهار من أجل نشر الأفكار التوعوية الصحية فى المجتمع المصرى خاصة والمسلمين عامة. 

وتابع " الصوفى" فى تصريحات له: أن مؤسسة البيت المحمدى أصبحت من المؤسسات العلمية الكبرى التى تنشر الوعي الديني بين الناس عبر المحاضرات التى تنظمها ويتم بثها بشكل دائم . 

وأوضح: تقوم الدراسة داخل البيت المحمدي على أساس التلقي المباشر بالإسناد المتصل على أيدي صفوة من الراسخين في العلوم الشرعية والصوفية بالأزهر الشريف والجامعات المصرية، بالطريقة التقليدية، وكذا بالوسائل التكنولوجية الحديثة بالتعليم عن بعد، ويحصل الدارس على إجازة من أساتذته تُعتمد من الرواق بعد اجتياز الاختبارات المقررة.

بحضور ماليزيين البيت المحمدي يستأنف مجالسه العلمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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