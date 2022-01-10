الإثنين 10 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 2364 مخالفة مرورية خلال حملة بالقليوبية

مخالفة
مخالفة

شنت الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات دون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق. 

 وأسفرت الحملة عن تحرير 2364 مخالفة مرورية، فيما تم إخطار النيابات المختصة التي تولت التحقيق، وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية على المحاور والطريق الرئيسية بالمحافظة.

وتضمنت المخالفات التي تم ضبطها 1593 انتظارا خاطئا للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و659 مخالفة متنوعة، وضبط 17سائقا يقودون دون رخصة قيادة، و11 آخرين يقودون دون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من حجز 21 دراجة نارية غير مرخصة، وتحرير 13 مخالفة ملصقات، و59 تصالحا فوريا، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 5900 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 25 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 9 رخص تسيير وقيادة، وتحصيل 1250 جنيها مصالحات.

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وائل لطفي

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