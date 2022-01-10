الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة سائق تاكسي مصابًا بعدة طعنات في الشيخ زايد

جثة
جثة

عثر عدد من الأهالي على جثة سائق تاكسي مقتولًا بمنطقة الشيخ زايد.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا من الأهالي بوجود جثة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق منطقة الشيخ زايد، وفور إخطار اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة لكشف ملابساتها.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع العثور على الجثة، وتبيَّن أنها لسائق تاكسي تبين من أوراق هويته أنه يدعى (طارق. أ)، 24 سنة، مصاب بعدة طعنات.

شكَّل اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

جثة سائق تاكسي الشيخ زايد طريق مصر إسكندرية الصحراوى الجيزة

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وائل لطفي

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