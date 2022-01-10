طرح 15 محلاً وصيدلية بمشروع «دار مصر» في القاهرة الجديدة للبيع بالمزاد

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن طرح 15 محلاً تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح (من ٢۳ م٢ إلى ٤٦ م٢ ) بالسوقين التجاريتين رقمي (۲ و ۳) بمشروع دار مصر القرنفل بالتجمع الأول بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 20/2/2022.

وأشار المهندس أمين غنيم، إلى أنه تم طرح المحال والصيدلية لتوفير الخدمات لقاطني مشروع دار مصر القرنفل، وزيادة الفرص الاستثمارية بالمدينة، موضحاً أنه تم إتاحة كراسة الـشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة.

وكان جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، قد شن تنفيذ حملات جديدة للقضاء على الظواهر العشوائية بالمدينة، وتنفيذ قرارات الغلق والتشميع للأنشطة المخالفة وإزالة إشغالات والتحفظ على مركبات "توك توك "، وذلك تحت إشراف نواب رئيس الجهاز ومسئولي الإدارات المختصة، بالتنسيق مع شرطة التعمير والمرافق بالمدينة.

ومن جانبه، أوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم شن حملة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء لعدد من الوحدات السكنية والبدرومات المخالفة بحى الياسمين والبنفسج بالتجمع الأول، وكذا حملة للتحفظ على مركبات "التوك توك" تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومنع سيرها داخل المدينة، مضيفاً أنه تم شن حملة لرفع الإشغالات والمخالفات بحى الأندلس بالتجمع الثالث، والتي أسفرت عن رفع وإزالة العديد من الإشغالات أمام المحال والمراكز التجارية.

وأشار المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه تم تنفيذ حملة رفع إشغالات ومخالفات بالمحاور الرئيسية والميادين العامة بالتجمع الخامس، مؤكداً استكمال تنفيذ الحملات تباعاً وعدم التهاون في إزالة كافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.