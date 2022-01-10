الإثنين 10 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن يعزى الولايات المتحدة فى ضحايا حريق نيويورك

حريق نيويورك
حريق نيويورك

أعربت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، صباح اليوم الإثنين، عن أحر التعازي لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية بضحايا الحريق الذي نشب في أحد المباني السكنية في ولاية نيويورك، مساء أمس الأحد، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، السفير هيثم أبوالفول، عن تضامن المملكة مع حكومة وشعب الولايات المتحدة، معربًا عن خالص التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

يجدر الإشارة إلى أن مساء أمس الأحد، لقي 19 شخصًا بينهم 9 أطفال على الأقل مصرعهم، في حريق نشب داخل مبنى سكني في مدينة نيويورك الأمريكية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مفوض الإطفاء بالمدينة قوله إن "هذا الحريق هو أحد أسوأ الحرائق في الذاكرة الحديثة".

وأشارت إلى أن العشرات أصيبوا في الحريق، فيما نقل 32 منهم على الأقل إلى المستشفى.

وأوضحت أن حوالي 200 عنصر من فرق الإطفاء في المدينة هرعوا إلى مكان الحريق الذي وقع في الطابق الثالث من مبنى توين بارك المكون من 19 طابقًا في حي برونكس.

وقال عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، لشبكة "CNN": "إن حريقًا كبيرًا شب في مبنى سكني في حي برونكس بمدينة نيويورك يوم الأحد، خلف 19 قتيلًا، من بينهم تسعة أطفال".

وقال دانيال نيغرو، مفوض قوات الدفاع عن ولاية نيويورك في وقت سابق، الأحد، إن الحريق أدى إلى نقل 32 شخصًا إلى المستشفيات في ظروف خطرة. 

وقال آدامز: "إن إجمالي عدد المصابين 63 شخصًا"، مضيفًا: "هذه لحظة مروعة ومؤلمة لمدينة نيويورك، وسيؤدي تأثير هذا الحريق إلى إحداث قدر من الألم واليأس في مدينتنا".

وتم العثور على الضحايا على السلالم في كل طابق من المبنى، والعديد منهم يعانون من سكتة قلبية، فيما قال نيغرو إنه يمكن أن تكون خسارة غير مسبوقة في الأرواح. 

وزارة الخارجية الأردنية الولايات المتحدة الامريكية ضحايا الحريق المباني السكنية ولاية نيويورك

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