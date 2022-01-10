الإثنين 10 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

 استدعاء مالك شقة سكنية نشب داخلها حريق لسماع أقواله

حريق شقة
حريق شقة

قررت جهات التحقيق بعين شمس، اليوم الاثنين، استدعاء مالك شقة سكنية نشب داخلها حريق لسماع أقواله. 

كانت النيابة أمرت بانتداب المعمل الجنائى لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة  بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة عين شمس وعلى الفور أمر اللواء إنتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق ومحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

المباحث الجنائية النيابة العامة شرطة النجدة قسم شرطة المعمل الجنائي أمن انتداب المعمل الجنائي

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