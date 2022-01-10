«الزراعة» تكشف أفضل التقنيات لتقليم وزراعة شتلات محصول الرمان

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث البساتين عن أفضل التقنيات والتوصيات التي يجب اتباعها بخصوص عملية تقليم أشجار الرمان، حتى يُحقق المُزارعين الاستفادة من كل نواتجها بشكل سليم، دون السقوط في الأخطاء الشائعة.

وقال تقرير لوزارة الزراعة إن "الخطوة الأولى لإعادة تدوير نواتج تقليم الرمان هي ضرورة انتقاء الأفرع والدوابر السليمة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من نواتج تقليم الرمان، كأول خطوة في إعادة تدوير هذه المُخلفات لإنتاج شتلات جديدة، يمكن زراعتها مرة أخرى، شريطة أن تكون هذه الدوابر ناضجة وبعمر عام واحد.

وأوضح التقرير أن عمليات تقليم أشجار الرمان تتم حاليا، ما يفسح المجال لاستغلال مخلفاتها ونواتجها في فترة لا تتجاوز الأربعة أشهر التالية لهذه العملية، مشيرا إلى أن أفضل نصيحة لإعادة تدوير نواتج تقليم الرمان، تتمثل في أن الخطوة التالية لاختيار الأفرع السليمة، تكون بتقطع هذه الدوابر إلى عقل صغيرة لا يتجاوز طولها الـ21 سنتيمتر، على ألا يزيد سُمك العقلة الواحدة عن 1.5 سم.

وأشار التقرير إلى ضرورة تجميع العقل الصغيرة الناتجة عن تقطيع الدوابر الناضجة، في حزم صغيرة تشمل كل واحدة منها حوالي 100 عُقلة، لافتا الى أنه على المزارعين تجهيز خنادق سطحية، توضع فيها حزم العقل، على أن يتم تعفيرها بكمية بسيطة من الأتربة، ثم الانتظام في ريها بالماء حتى نهاية شهر مارس.

وأكد على أهمية استخدام بندول البيوتريك أسيد كهرمون تجذير بتركيز 3000 BM، لإعادة إحياء نواتج تقيلم الرمان، وتهيئتها لإنتاج شتلات جديدة مرة أخرى، موضحًا أن يتم استخراج حزم العقل التي تم وضعها في الخناق التي تم تجهيزها ، ونقعها في خليط مكون من هرمون التجذير وأحد المطهرات الفطرية، لفترة لا تتجاوز العشرة ثواني، لتكون جاهزة بعدها للمرحلة التالية.

وأوضح التقرير أن آخر خطوات إنتاج الشتلات هو أن آخر خطوة لإنتاج شتلات جديدة من نواتج تقليم الرمان، هو أن حزم العقل التي تم تعقيمها في المرحلة السابقة، توضع في تربة مُجهزة ومُعدة، داخل مجموعة أكياس بلاستيكية، تحوي خليطًا من الرمال والبيتموس بنسبة 2 إلى 1، لتكون معدة للزراعة مرة أخرى.