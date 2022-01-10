الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: انخفاض معدل التضخم خلال ديسمبر

معدل التضخم
معدل التضخم

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم الشهري بنسبة - 0.2%، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (117.8) نقطة لشهر ديسمبر 2021، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره (-0.2%) عن شهر نوفمبر 2021.

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6.5%) لشهر ديسمبر 2021 مقابل (6.0%) لنفس الشهـر من العام السابق.

وأرجع جهاز الإحصاء أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-8.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-1.4%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.2%)، بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.9%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.9%)، مجموعة الزيوت والدهون  بنسبة (0.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.4%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.8%).

وفيما يخص التغيــر الشهــرى (شهــر ديسمبر 2021 مقارنة بشهـر نوفمبر 2021):  

1- سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (-1.2%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
• انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-8.2%).
• انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-1.4%).
• انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.2%).

... هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.3%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.9%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (0.9%).
• ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (0.8%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.6%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضاً قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%).
3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.7%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.4%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.2%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً 
قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.5%).
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.6%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.3%).
8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.4%).
9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.5%).
10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.8%).
 

الاحصاء التضخم أسعار سلع معدل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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