اليوم.. محاكمة سيدة أنهت حياة زوجها بسبب ارتباطه بأخرى

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة ربة منزل أشعلت النيران في زوجها بمساعدة شقيقتها بسبب انفصالهما والارتباط بأخرى في دار السلام .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله وعضوية المستشارين هشام الدرندلي ورياض أبو زيادة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمتين ر . ك، ٣٢ سنة، ربة منزل، ر . ك، وشهرتها نورا، ٣٠ سنة، ربة منزل بدائرة قسم شرطة دار السلام قتلتا المجني عليه أحمد خالد عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتتا النية وعقدتا العزم علي قتله واعدتا لذلك أداتين مادة معجلة للاشتعال وقداحة وما أن أيقنتا إحكام سيطرتهن على المجني عليه إلا وقامت الأولى بسكب المادة المعجلة للاشتعال نحوه وفي محيط تواجده وألقت مصدر حراري ذا لهب مكشوف من خلال قداحة فامتدت النيران لجسد المجني عليه وأحدثت الإصابات الثابتة الموصوفة والتي تأيدت طبيا بتقرير مصلحة الطب الشرعي وقد أودت بحياته وذلك حال تواجد المتهمة الثانية على مسرح الجريمة للشد من أذرها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمتين احتجزتا المجني عليه داخل مسكن المتهمة الأولى بدون أمرا من الحكام المختصين بأن أحكمتا إغلاق باب الوحدة السكنية من الداخل واحتفظت إحداهن بالمفتاح خاصته للحيلولة دون مغادرة المذكور لمحل الواقعة بقصد التأهب لارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق علي النحو المبين بالتحقيقات بالاضافة الي احراز الأولي وحيازة الثانية أداتين مادة معجلة للأشتعال و قداحة مما تستعملا في الاعتداء علي الاشخاص والاموال

شهادة الشهود

الشاهد الاول ك . ع ، ٢٠ سنة ، طالب

يشهد انه حال تواجده بمحل سكنه بالعقار الكائن به محل الواقعة فوجئ بطرق المتهمتين باب مسكنه مستغثين به لإخفائهن لديه وما أن رفض طلبهما ودفعهما خارج مسكنه وبإسترقاقه النظر من فتحة الباب إلا وأبصر النيران ممسكة بجسد المجني عليه.