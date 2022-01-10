كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا بصادرات المكرونة سريعة التحضير

سجلت صادرات كوريا الجنوبية من المكرونة سريعة التحضير أو ما يطلق عليه "راميون" باللغة الكورية، رقما قياسيا جديدا العام الماضي.



وقالت هيئة الجمارك الكورية الجنوبية وصناعة المواد الغذائية اليوم الإثنين إن قيمة صادرات المكرونة سريعة التحضير بلغت 9ر607 مليون دولار خلال الـ 11 شهرا الأوائل من العام الماضي بزيادة قدرها 10.6 % عن نفس الفترة من العام الذي سبقه.



ووفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية فإن هذا الارتفاع يرجع إلى الشعبية العالمية للمكرونة سريعة التحضير المصنوعة في البلاد كطعام غذائي في أعقاب تفشي فيروس كورونا الذي أجبر الأشخاص على البقاء في منازلهم.



ووفقا للبيانات فإن حجم المبيعات العالمية للمكرونة الكورية سريعة التحضير أكبر بكثير من هذا الرقم وذلك نظرا لأن بعض الشركات الكورية للمواد الغذائية مثل نونجشيم وبالدو وغيرها، تقوم بإنتاج المكرونة في مصانعها بالخارج وبيعها مباشرة.

وكانت الصين أكبر سوق خارجي للمكرونة سريعة التحضير الكورية الجنوبية حيث بلغت الصادرات إليها42ر133 مليون دولار خلال الـ 11 شهرا الأوائل من العام السابق، وتلتها الولايات المتحدة (70.76 مليون دولار) واليابان (58.77 مليون دولار).

و علي صعيد آخر ، ظلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تحت مستوى 4 آلاف إصابة لليوم الرابع على التوالي، مع التزام البلاد بقيود التباعد الاجتماعي الصارمة وسط مخاوف مستمرة مع عودة الإصابات بسبب انتشار المتحور أوميكرون.



وسجلت كوريا الجنوبية 3007 إصابات جديدة بكوفيد19-، من بينها 2768 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 667 ألفا و 390 حالة إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.



وتم تسجيل 34 حالة وفاة إضافية بكوفيد19-، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6071 حالة وفاة.



وظل عدد الحالات الحرجة من مرضي كوفيد19- عند 786 حالة، عند مستوى أقل من ألف حالة لليوم السابع على التوالي.



وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي 03ر43 مليون شخص أو 9ر83 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون شخص تلقوا التطعيم الكامل حتى اليوم، بينما تلقى 21 مليون شخص أو 41% جرعات معززة.