انهيار جزء من سور الصين العظيم بسبب الزلزال الأخير

ذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" أن جزءا صغيرا من سور الصين العظيم، انهار بسبب زلزال ضرب محافظة مينيوان في مقاطعة تشينجهاي.

وحسب الصحيفة، فقد انهار نحو مترين من السور في الجزء الواقع بمحافظة شاندان في مقاطعة قانسو شمال غرب الصين، على بعد 114 كم من مركز الزلزال في محافظة مينيوان في مقاطعة تشينجهاي.

ووفق الصحيفة، نظمت السلطات الصينية عملية تفتيش للآثار الثقافية المحلية بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجة وفقا لمركز شبكات الزلازل الصينية (CENC)، واكتشفت موقع الانهيار.

وأشار المصدر إلى أن السلطات قامت بتثبيت حماية أساسية للموقع المنهار من السور وأن أعمال الإصلاح والترميم جارية الآن.

وعلى صعيد آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 165 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت ارتفاعا من 159 في اليوم السابق.



وذكر بيان من اللجنة أن 92 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 95 قبل يوم. وسُجل معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليمي خنان وشنشي.



وسجلت الصين أيضا 46 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض نزولا من 52 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



وذكرت اللجنة أن بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل حتى يوم السبت 103619 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.