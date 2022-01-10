الإثنين 10 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انهيار جزء من سور الصين العظيم بسبب الزلزال الأخير

سور الصين العظيم
سور الصين العظيم

ذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" أن جزءا صغيرا من سور الصين العظيم، انهار بسبب زلزال ضرب محافظة مينيوان في مقاطعة تشينجهاي. 

 

وحسب الصحيفة، فقد انهار نحو مترين من السور في الجزء الواقع بمحافظة شاندان في مقاطعة قانسو شمال غرب الصين، على بعد 114 كم من مركز الزلزال في محافظة مينيوان في مقاطعة تشينجهاي.

 

ووفق الصحيفة، نظمت السلطات الصينية عملية تفتيش للآثار الثقافية المحلية بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجة وفقا لمركز شبكات الزلازل الصينية (CENC)، واكتشفت موقع الانهيار.

 

وأشار المصدر إلى أن السلطات قامت بتثبيت حماية أساسية للموقع المنهار من السور وأن أعمال الإصلاح والترميم جارية الآن.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين  تسجيل 165 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت ارتفاعا من 159 في اليوم السابق.
 

وذكر بيان من اللجنة أن 92 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 95 قبل يوم. وسُجل معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليمي خنان وشنشي.
 

وسجلت الصين أيضا 46 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض نزولا من 52 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
 

وذكرت اللجنة أن بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل حتى يوم السبت 103619 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

الصين انهيار زلزال سور الصين العظيم الزلزال جزء صين سبب اخير لصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

رسالة نارية من المفتى للشامتين فى وفاة تهانى الجبالى والإبراشى

وفاة الإعلامى وائل الإبراشى

الاعتداء على بعثة صحفية أثناء تغطية أمم أفريقيا بالكاميرون

عبدالصادق وماجد وحسب الله وبيضون.. أبرز المرشحين لرئاسة الهيئة العامة للبترول

تشييع جثمان وائل الإبراشى غدًا فى الدقهلية

منة شلبى تحرر محضرًا فى قسم شرطة الغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

جمال-أسعد

الحوار الوطنى ضرورة

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال غرب رام الله

إصابات «كورونا» النشطة 115 ألفًا بينها 205 حالات خطيرة فى إسرائيل

240 ألف إسرائيلى تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا