وفاة 19 شخصا من بينهم 9 أطفال فى حريق بنيويورك

قال عمدة مدينة نيويورك الأمريكية إريك أدامز إن حريقا كبيرا أندلع في مبنى سكني من 19 طابقا في برونكس في المدينة تسبب في وفاة 19 شخصا.



وأضاف آدامز في تصريحات لشبكة "سي إن إن " الأمريكية إن إجمالي عدد المصابين 63 شخصا.



من جهة أخرى، قال مسؤول مطلع لـ"سي إن إن" إن تسعة أطفال من بين المتوفين الـ 19 في الحريق.



وقال دانيال نيجرو مفوض قوات الدفاع عن ولاية نيويورك إنه تم نقل 32 شخصا مصابا إلى المستشفيات وأن حياتهم في خطر.



وبدأ الحريق قبل الساعة 11 صباحا في شقة دوبلكس في الطابقين الثاني والثالث من المبنى وتوجه حوالي 200 فرد من إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك إلى مكان الحريق وتمكنوا من إخماده.

وعلى صعيد آخر، احتفلت عاصمة الولايات المتحدة الثقافية برأس السنة في ساحة تايمز سكوير الشهيرة في قلب حي مانهاتن مع إسقاط كرة الكريستال بحلول منتصف الليل ونثر قصاصات الورق فوق الميدان، وأضيف إلى المراسم هذه السنة أداء رئيس البلدية الجديد إريك أدامز، اليمين الدستورية.

وفي العام الماضي، أقيم هذا الحدث المعروف في جميع أنحاء العالم، والذي يحتفل به وسط الموسيقى والمفرقعات ليل 31 يناير 2020 في ساحة شبه مقفرة بعد أشهر مروعة من الإصابات والوفيات جراء انتشار فيروس كورونا.

وهذه السنة، وفى رئيس بلدية نيويورك المنتهية ولايته بيل دي بلازيو بوعده بعودة الاحتفالات، فأطلق في تمام الساعة 23,59، قبل دقيقة من بدء العام الجديد، عملية العد العكسي أمام حشد اقتصر على 15 ألف شخص جميعهم ملقحون ويضعون كمامات، في حين تغص الساحة عادة بستين ألف محتفل.

وكما في كل سنة، استغرق الأمر ستين ثانية لإنزال الكرة المتوهجة البالغ قطرها 3,5 أمتار وزنتها أكثر من خمسة أطنان من أعلى عمود طوله عشرون مترًا، وفي تمام منتصف الليل أطفئت الكرة وانطلقت ألعاب نارية في عرض كان مقتضبًا هذه السنة، وسط هتافات الحشد الذي استقبل العام الجديد بتبادل القبلات.

وطبقًا للتقاليد المتبعة كل سنة، ألقي أكثر من 1,3 طن من النثار من أعلى سطوح المباني المحيطة بتايمز سكوير.