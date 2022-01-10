الفرق بين الزهايمر والخرف

ربما تكون قد سمعت المصطلحين "الخرف" و "ألزهايمر" بالتبادل وتشعر بالارتباك بشأن ما يعنيه كل منهما، فهي من المشكلات التي تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم وهي سبب رئيسي للوفاة.

ويمكن أن يكون الخرف مدمرًا، حيث يختلف عن مرض الزهايمر، ففي التقرير التالي أوضح الأطباء الفرق بينهم وفقًا لما ذكره موقع "the sun" البريطاني.

ما الفرق بين الخرف والزهايمر؟

الخرف مصطلح عام يستخدم لوصف تدهور القدرة العقلية للشخص، فهو تعريف شامل، حيث توجد أنواع مختلفة منه، حيث تشرح جمعية الزهايمر أن أحد هذه الأمراض هو مرض الزهايمر - وهو أكثر أشكال الخرف شيوعًا.

ويمثل الزهايمر60 إلى 80 في المائة من حالات الخرف، وهذا هو السبب في أنه يمكن استخدام الأسماء في بعض الأحيان بالتبادل، هذا السبب في استخدام البعض للخرف والزهايمر.

ما هو مرض الخرف؟

يحدث الخرف عندما يكون التدهور العقلي للشخص شديدًا بما يكفي للتدخل في حياته اليومية، وهي معروفة بالمشاكل التي تسببها في التفكير والاستدلال والذاكرة فهذه هي مناطق الدماغ التي تتضرر.

وأكد الأطباء، أن أكثر من نصف السكان يعرفون شخصًا تم تشخيصه بمرض محو الذاكرة ، وسيتم إخبار واحد من كل ثلاثة أشخاص ولدوا هذا العام أنه مصاب به، فهناك العديد من أنواع الخرف المختلفة، يرتبط كل نوع بنوع معين من تلف خلايا الدماغ.

الخرف والزهايمر.. نادر في الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا:

الأشكال الشائعة الأخرى للخرف هي "الجبهي الصدغي"، الذي يتم تشخيصه في الغالب لمن هم دون سن 65 عامًا.

أما مرض الزهايمر هو شكل محدد من أشكال الخرف، فهو عبارة عن مرض تنكسي في الدماغ ينتج عن تغيرات معقدة في المخ بعد تلف الخلايا، حيث تتشابك مستويات عالية من البروتينات وتحيط بخلايا الدماغ، مما يؤدي إلى تلف الخلايا وموتها.