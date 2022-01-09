الإثنين 10 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باللغة الفرنسية..

معهد الدراسات الدبلوماسية يفتتح دورة لبناء قدرات الدبلوماسيين الأفارقة

افتتاح الدورة
افتتاح الدورة

افتتح السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، اليوم الأحد، أعمال الدورة التي ينظمها ويستضيفها معهد الدراسات الدبلوماسية لبناء قدرات الدبلوماسيين الأفارقة الناطقين باللغة الفرنسية.

وحضر الافتتاح السفير وليد حجاج، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، والسفير هشام المقود، نائب أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وتأتي الدورة التدريبية التي تمتد لمدة أسبوعين في سياق حرص وزارة الخارجية على مشاركة الدول الإفريقية الشقيقة وكوادرها الدبلوماسية الخبرات في مجال تطوير المهارات الدبلوماسية والتفاوض وإدارة الأزمات، بجانب التعريف بأهم القضايا ذات الأولوية للقارة الإفريقية على الساحة الدولية.

وتعقد الدورة بالتعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ويشارك فيها 23 من دبلوماسيي وكبار مسئولي 11 دولة إفريقية شقيقة هي موريتانيا وتوجو والسنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي وجزر القمر وتشاد ومالي والجابون وبوركينا فاسو والكاميرون.

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معهد الدراسات الدبلوماسية الأفارقة الناطقين باللغة الفرنسية وزير الخارجية نائب وزير الخارجية حمدي سند لوزا

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وائل لطفي

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