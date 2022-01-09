اجتماع لقيادات «تعليم الجيزة» استعدادًا لامتحانات صفوف النقل

عقد أشرف سلومة مُدير مديريِّة التربية والتعليم بالجيزة، بحضور سُميَّة الخطيب وكيل المديريِّة وأمل مَبروك، مُدير عام التعليم العام موجِّهي الموادِ الدراسية ومُديري المراحل الإبتدائي والإعدادي والثانوي ومديرى إدارات التعليم الفني، اجتماعا للموجِّهين للإستعداد التام لعقدِ امتحانات الصفِ الرابع الابتدائي التي تنطلُقُ خِلالَ الفترة من 15 إلى 20 يناير 2022، مع المتابعةِ اليوميِّةِ للإمتحانات بجميع مدارس الجيزة.

وأضاف انه تم عمل حصر شامل للعجز للمعلمين وللعمل بالتطوع طبقا للكتاب الدوري رقم 26، مع تشكيل لجان بالمديرية والإدارات التعليمية لاستلام الملفات في ضوء القواعد المنظمة لذلك.

وتنطَلِقُ امتحانات التعليم الفني خلال الفترة من 15 يناير حتَّى 3 فبراير 2022 بجميعِ تخصصاته “زِراعيّ–تُجاريّ – فُندقي– صناعيّ”.

وأكَّد سلومة على مُديري إدارات التَعليم الفنيّ سُرعةُ الإنتهاءِ من الامتحانات مع توافرِ الخاماتِ للطلَّاب وعملِ حَصرٍ للخاماتِ الناقصُةِ و الإخطارِ بها، وعمل دراسةٍ لاحتياجات التعليم الفنيّ، وتقديمِ مُقترحاتٍ لتطويرِهِ، وفُتحِ مَنافِذَ بَيعٍ جَديدة وعملِ معارضَ دائمَةٍ للتعليم الفنيّ، ولخلق فرص عمل بالتعاون مع الوحدة الإقليمية لتدريب طلاب التعليم المزدوج وبحث كيفيه الارتقاء بمشروع رأس المال .

ونبه سلومة، على ضرورة اجتماع لجنة المشروع شهرياً طبقا للقرار الوزاري 290 وشدد على ضرورة توفير خامات لطلاب التعليم الفني علي أن يتم حصر الاحتياجات على مستوى المديرية وطرحها طبقا للقرار الوزاري 182 لتسهيل تدريب ابنائنا الطلاب.

وانطلقت امتحانات نصف العام، بمدارس محافظة الجيزة التعليمية، للعام الدراسي الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٢.

مَن جانبه تَفَقَد أشرف سلُّومة مُدير مُديريَّة التربية والتعليم بالجيزة مَدارسَ عُمر بن الخطاب الابتدائيةِ المشتركة، والصَفَا والمروة للتعليمِ الأساسي، وفَضل الحديثة التابعين لإدارة الهرم التعليمية.

كان في استقبالِهِ ناصر شعبان ، مُديرُ عام إدارة الهَرَمْ التعليمية.

حيث أدَّى طُلابُ الصَفَّين الخامِس والسادِس الابتدائي امتحانَ اللغةِ العَربيَّة للترمِ الأوَّل، واطمئَن على أبنائِهِ الطلَّاب.

كما تَفَقَدَ سلومة، أعمالَ الكنترولات بالمدارس، وطالبهم بضرورةِ التَواصلِ مع غُرفِ عمليَّات المديريِّة والإدارات في حالِ حُدوثِ أيِّ شكوى أو مُشكلات، وتَمنُّى النجاح والتوفيق لأبنائِهِ الطلبة.

وشدَّدَ مدير الادارة، على مُديري عُموم الإدارات بالمرُورِ اليوميّ لمُتابعةِ أعمال الإمتحانات، والتنبيهِ على مُديري المدارس بالتعقيمِ اليوميِّ للجان، وعَدَم دخولِ المحمول لأيِّ طالبٍ، مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.