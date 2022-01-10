تحولت إلى لوحة فنية.. السائحون يستمتعون بالأجواء الممطرة في كورنيش أسوان (صور)

شهدت مدينة أسوان، مساء اليوم الأحد، استمتاع السائحين بالتنزه على كورنيش النيل أثناء سقوط الأمطار الخفيفة، و الأجواء غير المستقرة، بالرغم من اختلاف حالة الطقس مقارنة بالأيام الماضية لم يكن لهذا أي تأثير عليهم، وذلك لاستمرار الأجواء الدافئة التي تتمتع بها المدينة خلال فصل الشتاء.

وتحولت مدينة أسوان إلى لوحة فنية رائعة تجذب الأنظار بشكلاً جميل جدًا نظرًا للمناظر الطبيعية الساحرة، والطقس المعتدل والمميز حتى مع سقوط أمطار خفيفة واختفاء أشعة الشمس، إلا أنه لم يكن هناك أي تأثير وساهم بشكلاً كبير في إظهار بريقها وطبيعتها الخلابة التي تجعلها مزارًا عالميًا للسائحين والزائرين من جميع بلدان العالم.

السائحين

أجرت “الدستور” بثًا مباشرًا لحالة الطقس التي شهدتها مدينة أسوان، اليوم الإثنين، حيث أن كان غير مستقر بشكل كبير مع غياب كامل لأشعة الشمس بشكلاً كبير.

وشهدت مدينة أسوان، اليوم، سقوط أمطار خفيفة بالعديد من المناطق في محافظة أسوان، دون أن تؤثر على حركة المرور في الشوارع الرئيسية والداخلية أو على الملاحة النهرية.

السائحين

وشهد شارع كورنيش النيل في أسوان، تنزه العديد من الشباب والفتيات وقت سقوط الأمطار الخفيفة، والتقاط الصور التذكارية أثناء هطول قطرات المطر، وجاء ذلك وسط أجواء مليئة بالبهجة والمرح.

كما شهدت مدينة أسوان العديد من الرحلات النيلية بالمراكب الشراعية واللنشات أيضًا في جميع الأنشطة.

جدير بالذكر أن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أجرى جولة تفقدية شملت عددا من الشوارع والميادين لمتابعة أعمال التطوير والتجميل الجارية، بجانب أعمال التشجير والنظافة العامة ورفع كفاءة الأرصفة والإنارة، رافقه خلالها المهندس سيد مدني رئيس مركز ومدينة أسوان، والدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والآثار والهوية البصرية.

السائحين

وتابع اللواء أشرف عطية استكمال أعمال التطوير والتجميل والذى يضم تنفيذ 11 جدارية متنوعة في إطار مشروع الهوية البصرية، بجانب تنفيذ الأعمال الفنية على الأسوار، بالإضافة إلى تنفيذ 3 لوحات فنية مجسمة تبرز أسم أسوان باللغات العربية والإنجليزية والهيروغليفية في مواقع ميدان المسلة ومخرج كوبرى خزان أسوان، وعلى جبل البر الغربى، فضلاً عن أعمال تجميل المسلة من خلال إحلال وتجديد بلاطات الجرانيت ودهان القمة المثلثة الذهبية، مع رفع كفاءة الإضاءة ووضع أسم أسوان على قاعدتها باللغتين العربية والإنجليزية.