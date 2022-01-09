إيطاليا: 157 حالة وفاة و155 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية الإيطالية 157 وفاة و155 ألفا و659 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الصحة الإيطالية قولها: "إن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 139038 حالة وفاة في حين بلغ العدد الكلي للإصابات سبعة ملايين و463 ألفاً و939 إصابة".

وكانت إيطاليا سجلت أمس 22 3 وفاة و108304 إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19" في أنحاء إيطاليا.

ولا تزال إيطاليا تحتل المركز التاسع عالمياً من حيث عدد الإصابات بالفيروس.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق اليوم، إن متحور أوميكرون، وهو المتغير الأحدث المُصنف تحت "مثير للقلق" والذي تتبعه منظمة الصحة العالمية، ينتشر على نطاق واسع بكل بلدان العالم.

وأشارت دكتور ماريا فان كيركوف، خبيرة علم الأوبئة والمسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية عن مكافحة كورونا، إلى حقيقة أنه تم اكتشاف انتشار المتحور الجديد في كافة المناطق التي يتوافر فيها نظم رصد جيدة لتسلسل طفرات فيروس سارس-كوف-2، وأن البيانات تفيد بأن هناك زيادة حادة للغاية في عدد الحالات.

وأضافت في تصريح متلفز، تم بثه عبر حسابات منظمة الصحة العالمية الرسمية على منصات التواصل، أنه وفقًا لآخر تحديث لمنظمة الصحة العالمية، تم الإبلاغ عن ما يقرب من 10 ملايين حالة في الأيام السبعة الماضية.

وشرحت دكتور كيركوف أن هناك عددا من الأسباب وراء تلك الزيادة الحادة، من بينها أن الطفرات، التي يحتوي عليها متحور أوميكرون، أكثر قدرة على الالتصاق بالخلايا البشرية بسهولة أكبر.

أما ثاني الأسباب، بحسب ما ذكرته المسؤولة التقنية عن مكافحة كورونا في المنظمة الأممية، فهو ما يسمى "الهروب المناعي"، والذي يعني أنه يمكن تعرض الأشخاص للعدوى مجددًا، والسبب الثالث هو أن عدوى متحور أوميكرون تصيب وتستنسخ في الجهاز التنفسي العلوي، وهو مختلف عن متحور دلتا والمتغيرات الأخرى، وصولًا إلى التسلسل الأصلي للفيروس والذي يصيب ويتكاثر في الجهاز التنفسي السفلي بالرئتين، وبالتالي فإن هذا المزيج من العوامل سمح لأحدث متغيرات فيروس سارس-كوف-2 بالانتشار بسهولة أكبر.